Istodor Loredana a venit la Românii au Talent să-și strige oful. Părinții ei au divorțat, iar asta a marcat-o profund pe tânăra de numai 17 ani. A emoționat juriul până lacrimi.

Istodor Loredana, copila de 17 ani care i-a făcut pe jurați să plângă. Mesajul cutremurător al adolescentei

”Scriu de spre ce mi s-a intamplat mie. Am inceut sa compun după ce au divortat parintii mei. Ma inchideam in camera si scriam. Au fost doi ani in care nu eram eu, ma simteam singura, renegata de cei din jur, Relatia dintre mine mama se deteriorarase, pentru ca luasem un viciu, alcoolul. Locuiesc cu bunica si cu doi frati vitregi, Vorbesc cu mama foarte rar”, a spus Loredana înainte să urce pe scena de la Românii au Talent.

Juriul a fost emoționat până la lacrimi de mesajul dur al pieselor sale, deși interpretarea acestei piese nu i-a adus DA-urile dorite. Însă jurații au făcut-o să înțeleagă că mesajul ei a fost auzit.

”Am dat X, pentru ca nu intotdeauna un scriitor bun este si un bun interpret”, și-a argumentat Andra decizia de a da X momentului fetei. Astfel, Andra i-a spus ca nu a reușit cu momentul artistic în sine, dar a impresionat-o din suflet mesajul ei din versuri. ””Trăiește frumos”, a fost mesajul pe care Florin Călinescu i l-a transmis tinerei.

Prezentatorii, în lacrimi

De asemenea, și prezentatorii Pavel Bartoș și Smiley au fost impresionați de povestea fetei, spunând, printre lacrimi ca e nedrept ca un copil sa trăiască asa ceva. Din păcate însă, în ciuda versurilor sale de impact, Istodor Loredana nu a trecut în etapa următoare.

Emisiunea ”Românii au talent” aduce #un10perfect. Reamintim că cea mai iubită emisiune de divertisment a revenit pe micile ecrane din data de 7 februarie 2020. Și în acest an, românii au avut parte, după câte se vede, de momente neașteptate, de talente nemaivăzute.