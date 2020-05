Pavel Bartoș, scene amuzante, de 1 Mai. Cum s-a filmat în mașină prezentatorul de la Românii au talent VIDEO

Pavel Bartoș s-a cam săturat de autoizolare, motiv pentru care spune că are un dor de ducă de bun. Evident, asta după data de 15 mai, când măsurile de relaxare vor intra în vigoare.

Pavel Bartoș, unul dintre prezentatorii Românii au Talent, de la Pro Tv, a fost protagonistul unor momente amuzante ieri, în așteptarea zilei de 1 Mai. Acesta a făcut un ”dialog” cu cea mai bună prietenă a sa, mașina, pe care abia așteaptă să o pună în funcțiune după data de 15 mai.

”Sărbătoarea de 1 mai a devenit pentru mine și mașina mea marea sărbătoare de 15 mai, cu atât mai mult cu cât oamenii de la Autoklass mi-au pus cauciucurile de vară și mi-au și igienizat mașina”, a scris Pavel Bartoș pe pagina de Instagram.

Acum că sărbătoarea de 1 Mai s-a transformat în 15 Mai, Pavel Bartoș spune că se gândește unde va pleca din data de 15 mai, când măsurile de restricție vor fi relaxate de către autorități.

Abia așteaptă ”sărbătoarea de 15 Mai”

”Până anul acesta așteptam cu mare nerăbdare marea sărbătoare de 1 Mai, cum cu mare nerăbdare aștept sărbătoarea de 15 mai. Am un dor de ducă fantastic. Tocmai de accea am zis să vorbesc cu prietena mea (n.red mașina), pe care am neglijat-o atât de tare în aceste zile. Doamne, ce senzație uimitoare. Să dăm și o cheie. Și ne gândim unde am putea să plecăm, după 15 mai. (…) Popor talentat și izolat, te-am pupat!”, a spus acesta într-un video pe care l-a realizat pentru prietenii săi virtuali.

Pe Pavel Bartoș, dar și pe colegii săi de la Românii au Talent, îi puteți revedea în această seară la emisiunea Românii au Talent, de la Pro TV, la ora 20:30.