Ispita Mădălina și Dani de la Insula Iubirii s-au despărțit. Mesajul ironic al Daianei Prodan i-a amuzat pe fanii emisiunii

Deși părea că s-au îndrăgostit iremediabil și își făceau promisiuni în emisiune, Mădălina și Dani de la Insula Iubirii s-au despărțit. Relația lor a durat doar câteva luni, după care s-au separat. Ispita a recunoscut că Dani a înșelat-o la scurt timp după emisiune.

Dani Boy și ispita Mădălina au plecat din Thailanda ca un cuplu și părea că totul merge ca pe roate între ei. Au existat inclusiv zvonuri că ispita ar fi însărcinată, însă în loc să întemeieze o familie, cei doi s-au despărțit. Mădălina a recunoscut recent, într-o sesiune de Q&A, că ea și Dani nu mai sunt împreună. De asemenea, a infirmat zvonurile legate de sarcină.

În urmă cu ceva timp, ispita spunea că fostul concurent de la Insula Iubirii a călcat strâmb după ce s-au întors în țară și că, oricât a încercat să treacă peste anumite greșeli, lucrurile nu au funcționat între ei.

”Nu am trecut niciodată peste trădare, nu pot să concep așa ceva, însă fiind circumstanțele respective și ieșind dintr-o relație de 5 ani și jumătate, am zis ok, nu știe nici măcar el ce se întâmplă cu el. Am încercat să-i găsesc scuze”, a mărturisit Mădălina, după emisiune.