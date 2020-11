Irlanda de Nord – România live stream online în Liga Națiunilor. Video online pe ProTV și Playtech.ro. Ultimul meci pentru Rădoi la națională?

România joacă astăzi ultimul meci din actuala ediția a Ligii Națiunilor. O competiție în care „tricolorii” nu au impresionat, dar au o șansă nesperată să termine grupa pe locul 2. După ce UEFA a decis astăzi să ne acorde victoria în partida cu Norvegia, de duminică. Nordicii nu s-au putut prezenta la acel meci din cauza restricțiilor impuse de guvernul de la Oslo împotriva pandemiei de coronavirus. Astfel, România nu mai este în pericol să retrogradeze în Liga C nici dacă pierde la Belfast. În plus, o eventuală victorie ar aduce locul 2 în grupă, cu condiția ca Norvegia să piardă în Austria.

Irlanda de Nord – România, ultimul meci din 2020 pentru tricolori. Cum putem urca pe locul 2 în grupa de Liga Națiunilor

Irlanda de Nord – România se va disputa la Belfast, de la ora 21:45, iar partida va fi transmisă de ProTV. De asemenea, duelul din Liga Națiunilor poate fi urmărit aici în format live video. Iar toată acțiunea este în timp real și pe www.playtech.ro. România are șapte puncte în grupa de Liga Națiunilor, dintre care trei au fost oferite la „masa verde”. De partea cealaltă, Irlanda de Nord are un singur punct și va retrograda în Liga C. România are șanse să urce în urna a doua valorică la tragerea la sorți pentru grupele Campionatului Mondial. Pentru asta, ar avea nevoie de o victorie la Belfast.

„Ne gândim la importanţa meciului, la faptul că putem termina pe locul 2 în această grupă dacă Austria va învinge Norvegia în ultima partidă. După aceea normal că ne vom gândi şi la urna a doua. Ca de obicei noi nu suntem la mână noastră. Chiar dacă vom câştiga, dacă Rusia se impune în Serbia vorbim de prisos. Mai departe, sunt mai mulţi factori. E clar însă că am punctat acest lucru şi în şedinţa cu jucătorii.

Dacă luăm fiecare meci în parte nu e ceva atât de rău, nu e un an negru. Dacă ne gândim că am pierdut calificarea la EURO, durerea e mare și pare un an negru. Pentru mine nu e așa de negru, mai ales cu o victorie. La noi, la români, prima și ultima impresie contează şi cred că am termina anul într-un mod pozitiv câştigând aici, cu atât mai mult cu cât ar fi prima oară”, a declarat Mirel Rădoi într-o conferință de presă.

„Trebuie să ne ridicăm la un nivel care să ne permită să facem faţă, pentru că România vine cu încredere după o victorie. Trebuie să ne facem jocul mâine pentru că în primele două meciuri din această lună eu cred că am arătat foarte, foarte bine din punct de vedere al jocului”, a afirmat Ian Baraclough într-o conferinţă de presă susţinută la Belfast.