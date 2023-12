Irisha anunță debutul în actorie după ce emisiunea “Prețul cel bun” a fost pusă pe pauză! În ce film va apărea vedeta: “Va fi difuzat în străinătate” EXCLUSIV

După scandalul cu emisiunea ”Chefi la Cuțite”, un alt show de la Antena 1 este în pericol să dispară. Mai precis, este vorba despre ”Prețul cel bun”, emisiune prezentată de Liviu Vârciu și Andrei Ștefănescu. Din echipă făceau parte atât Iuliana Luciu, cât și Irisha. Odată ce emisiunea este pusă pe pauză, aceștia se concentrează în continuare pe viața profesională. De exemplu, Irisha anunță în exclusivitate pentru Playtech Știri, debutul său în actorie.

Fosta colaboratoare de la Neatza cu Răzvan și Dani este pe val! Bruneta a avut un an plin de proiecte de succes și nu se oprește aici. Artista a făcut parte din echipa „Prețul cel bun!”, alături de Liviu Vârciu, Andrei Ștefănescu și Iuliana Luciu.

Pentru că emisiunea a fost suspendată, vedeta nu pierde timpul, astfel este pregătită să își înceapă o carieră în actorie și deja are o ofertă de nerefuzat. Irisha ne-a oferit detalii în exclusivitate pentru Playtech Știri despre filmul în care este posibil să apară:

Nu am studii în actorie, dar cred că m-aș descurca. Acum, cine știe? Socoteala de acasă nu prea se potrivește cu cea din târg, nu știu ce implică actoria, pentru că nu am jucat niciodată, dar vom vedea!”, ne-a declarat Irisha, în exclusivitate pentru Playtech Știri.

Când vine vorba despre preparate nesănătoase, Irisha nici nu se gândește să guste! Vedeta are un trup de invidat, iar asta se explică cu ușurință. Bruneta duce un stil de viață sănătos, mai ales că sportul este nelipsit din rutina zilnică și nu mănâncă fast-food, paste, nici pizza.

Cu toate acestea, se confruntă cu câteva probleme. În exclusivitate pentru Playtech Știri, vedeta ne-a oferit detalii despre stilul său de viață:

“Fac sală de 4 ori pe săptămână, nu renunț niciodată. Fac masaje, diverse ședințe anticelulitice.

Oamenii cred că dacă sunt slabă nu există celulită, dar nu este adevărat. Retenția de apă există.

Nu mănânc fast-food, nu îmi place deloc, nu mi le impun. Nu am mai mâncat KFC de mult timp. Am gustat o dată în viața mea. Nu mănânc Mc Donalds. Nu mănânc paste, pizza mănânc poate doar o data pe an.

Nu mănânc nici dulciuri. Mi-am făcut un progam alimentar de mai mult timp.”, ne-a mai spus vedeta, în exclusivitate pentru Playtech Știri.