Irinel Columbeanu, primele declarații despre o împăcare cu Monica Gabor, după despărțirea ei de Mr. Pink. Răsturnare de situație!

Irinel Columbeanu face declarații despre despărțirea fostei sale soții de iubitul ei, Mr. Pink. Vestea că Monica Gabor s-a despărțit de milionar a venit ca un șoc pentru fostul ei soț.

Irinel Columbeanu a vorbit despre ce crede că s-a întâmplat în relația fostei sale soții și a partenerului ei. De altfel, afaceristul a povestit cum se înțelege cu Mr. Pink și ce relație are cu el.

El a spus că majoritatea informațiilor care au apărut în presă sunt doar speculații. Irinel Columbeanu a mărturisit că și dacă ar avea o confirmare a despărțirii dintre Monica și Mr. Pink, ar prefera să nu discute despre asta.

Când am spus ca e bine, credeți-mă că e foarte bine. Mie nu mi place sa mă bag în ciorba altuia. Prefer sa ma fac dispărut atunci când sunt cautat.”, a mărturisit Irinel Columbeanu pentru SpyNews.

Vreau să fac doar câteva atenții. În presa sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar. Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica.

„Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred ca este posibil. Sincer să fiu și dacă as avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun.

Irinel Columbeanu s-a sacrificat și a fost de acord să își trimită fiica să locuiască peste Ocean, alături de mama ei și partenerul său.

Și pentru că la mijloc este vorba despre un copil, Irinel Columbeanu a stat de vorbă cu Mr. Pink, despre care spune că l-a tratat cu respect și totul a decurs foarte civilizat.

„Am fost tratat cu respect, nici mai mult nici mai puțin. Totul a decurs foarte bine, mai bine decât mă așteptam. Ce am avut de transmis am spus. Monica este o femeie deșteaptă, dar și el. Consider că din ce este acum între ei, o să se nască un progres.”, a spus Irinel.