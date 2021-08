Irinel Columbeanu, primele declarații despre Irinuca. Ce se întâmplă cu fiica lui, după despărțirea Monicăi Gabor (exclusiv)

Irinel Columbeanu vine cu primele reacții despre Irinuca. Ce se va întâmpla cu fiica pe care o are cu Monica Columbeanu? Despărțirea modelului de Mr. Pink le-a schimbat viața acestora.

Irinel Columbeanu este atent la detalii mai ales când vine vorba despre fiica sa. Deși acesta a lăsat-o în grija mamei după ce fata a decis că este mai bine să se mute peste ocean, acum unele lucruri s-au schimbat.

Vestea că Mr. Pink și Monica s-au despărțit a picat ca un trăznet și pentru fostul soț al modelului care nu știa că ar fi existat probleme în relație sau că ar încăpea vorba chiar de un final al poveștii lor.

Surprins de tot ce se zvonește în spațiul public despre relația fostei soții, Iri a mărturisit că a avut o discuție cu fiica sa. Fostul afacerist a mai declarat că cei doi nu se vor vedea curând. Irina i-a povestit tatălui său că scrie o carte în limba engleză și că nu va veni prea curând în țara natală.

‘Nu am vorbit cu Monica după ce am aflat acest lucru. Am vorbit cu Irina, fiica mea. Este bine fata, continuă să scrie la carte, asta mi-a spus. Nu doresc să dezvălui unde se află în prezent, important este că e bine și atât.

Nu cred că vine în România vara aceasta, nici nu are cum să vină, nu vedeți și voi la televizor ce se întâmplă. Nu am mai vorbit deloc cu Monica după ce s-a aflat vestea. M-am gândit mult la chestia asta, mă frământă situația în sine!

Nu am încă un program stabilit pentru vara aceasta cu fetița. Eu nu cred că este nevoie să o ajute cineva pe Monica în această situație, ea o să se descurce singură din câte o cunosc. Nu este vorba de ambiție de fier în această situație, Monica este o femeie foarte temperamentală’

Irinel Columbeanu (Sursa: impact.ro)