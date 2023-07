Irinel Columbeanu, părăsit de iubita milionară. Anunțul i-a uimit pe toți, ce s-a întâmplat, de fapt

Irinel Columbeanu a rămas din nou singur! Fostul soț al Monicăi Gabor a avut, în ultima vreme, mai multe relații și spera că ultima va fi cea cu noroc. Se pare că nici de data aceasta nu a reușit să trăiască o frumoasă poveste de iubire pentru prea mult timp, pentru că s-a despărțit și de Ani.

Irinel Columbeanu s-a iubit, o perioadă de timp, cu o milionară din România. Se numește Ani și este o doamnă înstărită, care deține câteva afaceri. Are o situație financiară extrem de bună și s-a îndrăgostit la prima vedere de Iri, dar se pare că iubirea lor nu a ținut prea mult.

Columbeanu era recunoscut pentru relațiile sale cu domnișoare mult mai tinere decât el cu zeci de ani, dar de data aceasta optase pentru o femeie în toată firea, realizată și cu capul pe umeri. Totuși, relația lor s-a rupt surprinzător, deși afaceristul se declara un bărbat fericit și împlinit.

A mers în vacanță în America pentru a-și vizita fiica și atunci s-ar fi rupt firul relației. Afaceristul a mărturisit că nu a mai păstrat legătura cu Ani de când a plecat peste Ocean, fără a dezvălui motivul rupturii. A precizat, însă, că nu mai are nevoie de nicio relație pentru moment și tot ce contează acum este fiica sa.

„Nu am mai vorbit cu Ani de când am plecat. N-a fost să fie. Nu-mi mai trebuie o relație, nu o voi mai căuta. După ce am văzut-o pe Irina nu-mi mai arde de altceva”, a spus Irinel Columbeanu pentru Cancan.ro.