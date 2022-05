Irinel Columbeanu, mărturisiri în premieră despre motivul mutării din vila de la Izvorani. Cu ce obiecte a plecat din fostul „palat”. EXCLUSIV

Irinel Columbeanu continuă seria dezvăluirilor, în volumul trei al cărții sale, „Chintesența”, care va avea lansarea oficială pe 4 iunie la Romexpo, în cadrul Bookfest și va fi scoasă însă la vânzare peste doar câteva săptămâni, mai precis pe 12 mai. Printre altele, fostul om de afaceri vorbește despre relația cu Oana, iubita sa de după divorțul de Monica Gabor și despre plecarea sa din celebra vilă de la Izvorani.

Executat silit din cauza unui împrumut pentru o afacere ce a fost sortită eșecului, Irinel Columbeanu a fost nevoit să renunțe la luxul și opulența cu care fusese obișnuit, continuându-și viața departe de celebra sa vilă de la Izvorani.

Omul de afaceri ne-a povestit însă că luase decizia de a se muta cu ceva timp înainte, sfătuindu-se cu iubita sa de atunci, Oana, cu care a avut o relație la ceva timp după divorțul de Monica Gabor.

„Locuitul în vila de la Izvorani începu să le stea în gât amândurora. Lui nu-i mai plăcea acolo, pierdea prea mult timp pe drum, DN 1 era din ce în ce mai aglomerat, plus casa aceea mult prea mare mai avea un pic și cădea pe ei. Ea se simțea ca-n pustietate, de altfel i-o și spusese, era departe de orice. Plus că din cauza distanței nu avea nicio prietenă”, scrie fostul soț al Monicăi Gabor.

Din vila de la Izvorani, fostul om de afaceri ne-a mărturisit că a preferat în primul rând să-și ia cu el valizele de firmă, considerându-le utile, pe viitor.

„Din casa de la Izvorani am luat numeroasele valize știind că urmau și alte mutări cărora am putut intui la acea vreme că ne-ar fi fost mai mult ca sigur necesare. Am lăsat multe haine de iarnă, costume, pantofi, mizând la acea vreme pe faptul că nu o să îmi facă imediat ulterior trebință”, ne-a povestit acesta.