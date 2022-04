De ce Irinel Columbeanu nu își vizitează niciodată fiica în America. Motivul e neașteptat

Fiica lui Irinel Columbeanu s-a mutat în America de aproximativ 4 ani, alături de mama sa. De atunci și până în prezent, omul de afaceri nu a mai vizitat-o, însă care a fost motivul?

Irina Columbeanu a decis să se mute în Statele Unite ale Americii alături de mama sa și iubitul chinez, în urmă cu 4 ani. Irinel Columbeanu nu s-a opus deciziei și a păstrat legătura cu fiica lui, însă nu a vizitat-o în tot acest timp.

Omul de afaceri își va petrece Sărbătorile Pascale cu prietenii, deoarece fiica lui se află la mii de kilometri distanță. „Mi-ar plăcea să primesc o vizită de la Irina, însă este mai complicat”, a spus Irinel Columbeanu într-un interviu. Întrebat de ce nu merge el în SUA, a spus că nu a fost chemat de nimeni și că nu poate merge neinvitat.

„O să vină și această variantă, probabil. Dar eu nu mă duc nicăieri neinvitat, iar ea nu cred că are calitatea de a face invitații acolo”, a spus la Antena Stars.

Fiica lui locuiește în Malibu, în vila lui Mr. Pink, alături de mama sa, iar Irinel Columbeanu spune că relația dintre el și fosta soție este una foarte bună și că vorbesc des la telefon.

„Am vorbit recent despre mai multe amintiri. Despre misterele Parisului, asta ca să evoc un alt festival de carte. În toamna anului 2005 cred că am fost împreună”, a mai spus Irinel Columbeanu.

Cei doi oameni de afaceri s-au întâlnit de două ori până acum. În una dintre ele, Mr. Pink l-a certat pe Irinel Columbeanu pentru că nu a fost de acord ca Irina să stea la el acasă.

„În 2017, Pink m-a certat, că de ce nu sunt de acord ca Irina să stea la ei. Am lăsat-o pe ea să aleagă, mi-am ascultat vocea interioară. În vara lui 2018 urma să plece în America și atunci m-am hotărât pe loc să o las să rămână acolo. Doar de două ori m-am întâlnit cu Mr. Pink, nu și după ce Irina s-a mutat acolo. De atunci, am mai vorbit doar la telefon. Am văzut unde stă doar vorbind cu Irina pe imagini. Eu nu mă duc nicăieri neinvitat”, a spus Irinel Columbeanu.