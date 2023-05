Irinel Columbeanu, dezamăgit de Monica Gabor. Nu se aştepta la asta, a recunoscut: „Îmi dau seama că sunt nişte probleme”

La scurt timp după divorțul de Monica Gabor, afaceristul a fost nevoit să accepte o altă schimbare majoră în viața sa, despărțirea de fiica lui, Irinuca mutându-se peste Ocean, unde trăiește cu mama sa și iubitul acesteia, Mr. Pink. Cu toate că au rămas în relații bune, bruneta l-a dezamăgit pe fostul milionar din Izvornai. Ce s-a întâmplat chiar de ziua lui.

Au trecut aproape cinci ani de la momentul în care Irinel Columbeanu și-a văzut ultima oară fiica. La scurt timp după divorțul de Monica Gabor, el a acceptat ca Irinuca să se mute cu mama ei peste Ocean. De atunci, a fost nevoit să se obișnuiască cu ideea că întâlnirile lor nu vor fi foarte dese.

Afaceristul a dezvăluit că și-ar fi dorit foarte mult ca Irinuca să fie prezentă la ziua lui de naștere, el lansând o invitație în România nu doar pentru ea, dar și pentru Monica Gabor și Mr. Pink. Cu toate că a sperat până în ultima clipă că va avea parte de o surpriză frumoasă, a fost dezamăgit de decizia fostei soții. El susține că înțelege că sunt unele probleme ce nu pot fi depășite.

Cel mai important e ca Irina să se poată întoarce pe teritoriul SUA. Și cum sunt un tip destul de calculat, îmi pun astfel de probleme. Și eu când a fost să mă duc la ea, m-am gândit cum să fac ca să pot să mă și întorc. Că am avut intenția să mă duc să o văd în luna ianuarie. Dar nu s-a putut din cauza grevelor care erau pe aeroporturi”, a declarat Irinel Columbeanu, pentru Cancan .

„Pe Irina nu am mai văzut-o din data de 5 iulie, 2018. Sunt aproape cinci ani. Îmi dau seama că sunt niște probleme birocratice care trebuie depășite.

Te-ar putea interesa și: Irinel Columbeanu, despre cadoul special primit de la Monica Gabor. E un subiect dureros pentru fostul afacerist: „A ars în 2021”

Irinel Columbeanu a mărturisit că nu a primit nicio invitație din partea fostei sale soții, dar că nu este o piedică, în condițiile în care încă are viză valabilă pentru SUA.

„Nu, nu am primit această invitație. Dar nu am nevoie, pentru că am viză încă mulți ani de zile. Prudența mea nu s-a terminat nici acum. Așa că voi studia cum se prezintă lucrurile la ora actuală, și dacă-mi voi putea permite, voi călători negreșit ca să o văd”, a explicat Irinel Columbeanu, pentru sursa citată.