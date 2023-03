Cum a reacţionat Monica Gabor când a citit cărţile lui Irinel Columbeanu. Afaceristul a dat detalii intime din timpul căsniciei cu fostul model

În ultima vreme, afaceristul și-a îndreptat atenția către scris, lansând deja trei volume în paginile cărora a făcut dezvăluiri intime din viața sa, inclusiv din mariajul cu Monica Gabor. Irinel Columbeanu a vorbit despre reacția fostei lui soții.

După ce a ținut ani la rând primele pagini ale publicațiilor mondene, presa și publicul din România încercând să afle cât mai multe detalii despre viața și cuceririle excentricului om de afaceri, Irinel Columbeanu și-a pus gândurile și experiențele în scris, lansând până acum trei volume ce cuprind dezvăluiri intime și din timpul relației, mariajului și divorțului de Monica Gabor.

Bruneta nu a făcut niciun comentariu public despre apariția sa în cărțile scrise de fostul său soț, însă le-a citit pe toate. Nu doar ea, dar și Irina, fiica celor doi. Nu a existat nicio reacție negativă, niciun reproș, semn că Monicăi i-ar fi plăcut, spune Irinel Columbeanu.

„Din ceea ce mi-a spus ea, a citit-o atât ea, cât și Irina. Consider că le-a plăcut, că nu am primit comentarii legate de conținutul cărții. Îmi închipui că știe (n.r. Mr. Pink de carte), deoarece cred că nu este greu să traducă singur acele pasaje.

Am discutat (n.r. cu Irina) și am încercat chiar și ieri să discut, să îi aduc aminte, că am rugat-o ultima dată când am vorbit să îmi spună ce a făcut la examenul de traseu pentru permisul de conducere pe care mi-a spus că îl va da luni. Nu am vrut să o stresez. I-am conceput și un mărțișor virtual, pe care i l-am trimis”, a spus Columbeanu, pentru un post TV.