Irinel Columbeanu, despre ce se întâmpla, de fapt, în căsnicia cu Monica Gabor. Abia acum a recunoscut

Irinel Columbeanu dă în sfârșit cărțile pe față și vorbește transparent despre relația din spatele ușilor dintre el și mama fiicei sale. Fanii fostului cuplu au rămas cu multe semne de întrebare pe măsură ce unele detalii din mariajul lor au ieșit la suprafață. Iată că după ani buni de la divorț, fostul afacerist dezvăluie cum a arătat căsătoria controversată cu celebrul model. Ce s-a întâmplat, de fapt, între cei doi?

A trecut mai bine de un deceniu de la scandalul din familia Columbeanu. Irinel și Moni au formai unul din cele mai controversate cupluri din showbiz-ul românesc, iar chiar și acum fanii sunt interesați de unele detalii despre fosta lor poveste de dragoste.

Fostul afacerist nu se mai ferește acum să vorbească despre mariajul cu mama fetiței sale. Despărțirea lor a fost una cu scântei, dar bărbatul are numai cuvinte de laudă la adresa anilor petrecuți în preajma Monicăi. Cei doi s-au cunoscut, s-au îndrăgostit, iar rapid au decis să se căsătorească.

Din păcate pentru familia dorită de ei, mariajul nu a durat mai mult de cinci ani. Divorțul dintre vedete a fost unul complicat, iar după o lungă luptă pentru custodia fetiței au reușit să ajungă la un numitor comun. Despărțirea lor nu a fost una amicală, dar Irinel nu neagă că a petrecut momente frumoase alături de fosta soție.

Chiar și acum bărbatul recunoaște că relația lor din spatele ușilor închise a fost una fericită până la un moment dat. Întrebat despre cum a fost căsătoria cu fostul model, el a susținut că a fost ,,rețeta deplină a fericirii”. Cel din urmă a rămas acum în relații decente cu Moni doar pentru fiica pe care o au împreună. Cei doi discută despre deciziile importante pentru Irina.

,,Da, în plus și palpitantă, după mine rețeta deplină a fericirii. De vorbit (n.r. cu Monica Gabor), vorbim când trebuie, mai des prin mesaje, cum se practică acum. Deciziile importante pentru Irina da, celelalte. Lipsuri nu am simțit niciodată, chiar dacă am mai și avut.

Oricine vrea mereu mai mult de la viață va simți că ceva îi lipsește. Nu i-am dat niciodată povețe sau sfaturi (n.r. fetei sale), am avut noroc să și le ia singură. Îmi doresc să crească cum își dorește ea”, a mărturisit acesta, pentru ciao.ro.