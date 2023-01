Irinel Columbeanu a absolvit facultatea cu 10 și a lucrat ca inginer energetic. De ce a fost concediat: ”Cu un picior în fund” EXCLUSIV

Până să ajungă milionar în euro, Irinel Columbeanu a lucrat, tânăr fiind, la IBNA Balotești, ca inginer energetic. Potrivit mărturisirilor făcute pentru Playtech Știri, acesta a fost dat afară de la locul de muncă cu un an înainte de Revoluție, după ce a raportat la partid că se fură. Ironia sorții face ca inginerul energetic care a terminat facultatea cu media 10 să se lupte, în prezent, cu furnizorul electric, pentru neplata facturilor la vila de la Izvorani, arsă în incendiu, deși nu mai e proprietar de ani buni.

Irinel Columbeanu a trăit pe picior mare, fiind la un moment dat unul dintre milionarii în euro ai României. Cu toate acestea, fostul om de afaceri de la Izvorani nu a primit totul de-a gata, așa cum poate mulți au crezut.

După ce a absolvit facultatea cu media 10, a lucrat ca inginer energetic, la IBNA Balotești. Potrivit mărturisirilor făcute pentru Playtech Știri, el a fost dat afară de la locul de muncă cu un an înainte de Revoluție, după ce a raportat la partid că se fură:

„Am lucrat la IBNA Balotești, ca inginer energetic, până când am fost dat afară c-un picior în fund cu exact un an înainte de Revoluție, pentru că m-am apucat să informez Partidul că se fură din nutrețurile țării, de parcă nu știau că raportările recoltelor erau din burtă. Și ca să nu mai bat toba cu asta a trebuit să dispar de-acolo. Vă dați seama ce satisfacție am avut când a venit Revoluția”, ne-a spus fostul soț al Monicăi Gabor.