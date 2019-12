Irina Tănase cere 2,1 milioane de dolari pentru bebeluș. Iubita lui Liviu Dragnea face un apel disperat

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, cere 2,1 milioane de dolari pentru bebeluș. Tânăra face un apel disperat, folosindu-se de atenția opiniei publice dată fiind relația pe care o are cu fostul lider PSD.

Irina Tănase a ajuns în atenția opiniei publice din postura de iubită a lui Liviu Dragnea. Ea a devenit rapid un personaj controversat. Acum, folosindu-se de postura în care se află, a decis să ajute. Tânăra s-a filmat pe contul de Instagram și a transmis un mesaj umanitar de strângere de fonduri pentru un bebeluș român care suferă de o boală genetică. Micuțul are nevoie de peste două milioane de dolari pentru vaccinul care îi salvează viața.

Irina a făcut și o legătură cu cazul copilului, amintindu-și că și ea a avut în copilărie o boală genetică. De asemenea, a făcut și precizări cu privire la filmulețul postat în mediul online. Iubita lui Dragnea a spus că nu îl cunoaște personal pe Robert, aflând de cazul lui de pe rețelele de socializare. Astfel, își asumă orice răutăți sau injurii pe care publicul i le adresează, în schimbul ajutorului pe care i l-ar putea oferi oamenii.

„Eu am avut în copilărie o problemă de sănătate rară, de natură genetică și pot înțelege într-o oarecare măsură disperarea părinților. Salvarea lui Robert poate însemna renunțarea la o cafea pe care ne-o luăm în drum spre muncă, în fiecare zi. (…)

Mi-am asumat orice rautati pe care ati dori sa mi le spuneti, sau orice jigniri pe care poate ati dori sa mi le adresati in urma acestei expuneri pe care o aleg astazi dar consider ca dupa ce ma jigniti pe mine, il ajutati pe Robert, eu sunt multumita. Pe mine nu ma afecteaza atat de tare, dar pentru el are o importanta foarte mare”, a spus Irina Tănase.