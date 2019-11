Irina Rimes, umilită de vedete pe postul concurent! Ce s-a întâmplat la Antena 1?

Vedeta de la PRO TV a fost umilită de alte personaje sonore din showbiz-ul autohton. În urmă cu o seară, pe scena emisiunii iUmor de la Antena 1 au defilat câțiva invitați supriză, care și-au spus părerea sinceră, dar cu totul neașteptată, și despre Irina Rimes.

În mod neașteptat, antrenoarea de la Vocea României, care se difuzează vinerea, într-un interval de ore similar cu cel al emisiunii de divertisment de pe Antena 1, a fost inclusă într-o serie de replici răutăcioase. Vedetele prezente în ediția de pe 29 noiembrie, pe scena iUmor, au făcut-o praf pe Irina Rimes, când au dat-o ca exemplu, însă nu într-un mod prea pozitiv.

Vedetele de pe postul concurent au decis să o umilească pe Irina Rimes, printr-o serie de comentarii acide, prin care au comparat calitățile muzicale ale cântăreței. Telespectatorii au putut mai întâi să o urmărească pe Alina Eremia, într-o sesiune de roast, la iUmor, în care a făcut diverse glume despre jurați, dar în mod spectaculos și despre Irina Rimes.

Din lista acesteia nu au lipsit glume despre Irina Rimes sau despre Roxana Vancea, cea cu care Mihai Bendeac a avut o relație timp de câțiva ani.

„A fost o ipostază nouă pentru mine și am avut niște emoții uriașe, dar îmi place să ies din zona de confort. Este prima dată când fac roast. Urmăream o grămadă de roast-uri înainte, dar este o diferență de la cer la pământ să fii tu cea care îl spune.”, și-a început Alina Eremia discursul, în cadrul ediției de vineri de la iUmor.



„(…) A zis cineva că Irina Rimes este o persoană cu două fețe, eu inepție mai mare nu am auzit. Păi, dacă ar avea cineva două fețe, de ce ar alege să o poarte fix pe asta?”, a mai completat Irina Eremia.

Mai apoi, a urmat și sora Deliei, Oana Matache, cu o serie de replici prin care mai întâi și-a pus la pământ propria rudă, după care pe ceilalți jurați iUmor. Aceasta a avut în program glume similare cu alte vedete care au mai defilat pe la iUmor, precum Maia Morgenstern, fratele lui Mihai Bendeac, Andrei, sau chiar celebrul polițist Mihai Godină. Mulți dintre telespectatori au fost însă surprinși atunci când au fost rostite și cuvintele răutăcioase la adresa vedetei PRO TV.



„Delia, să știi, am încercat să te fac modelul meu. M-am gândit că așa lumea o să îmi dea foarte mulți bani. Am început să întârzii foarte mult, dar n-a fost de ajuns, apoi mi-am amintit că trebuie să am mai multă carismă ca Irina Rimes. N-a fost foarte greu”, a spus sora Deliei, la iUmor.