Irina Rimes a suferit nespus din dragoste. Ce spune despre cel mai mare regret al său

Irina Rimes este unul din artiștii momentului, dar ca noi toți, a avut parte de dramele adolescenței și nu numai. Marea ei sufeință fiind cea din dragoste.

Dacă pe plan profesional se bucură de un imens succes, având hituri pe piața muzicală, pe plan personal lucrurile nu stau la fel de bine. Întrebată la un moment dat ce a avut frumos în viață și ce a pierdut, cântăreața a răspuns ”o iubire mare”.

După 6 ani de relație, la vârsta de 22 de ani, Irina decide să se căsătorească cu marea iubire a vieții ei, Andi Bănică, de altfel un artist celebru în Republica Moldova, dar, cum lucrurile frumoase nu țin mult, nici relația ei nu a fost suficient de puternică. În urmă cu doi ani, Irina a decis să divorțeze de Andi, după ce acesta, se presupune, ar fi înșelato.

„Prima mea dragoste a fost și cea mai importantă. Am mai ieșit, dar nu am avut multe relații. Eu am scris când eram mică și am început să scriu când eram în eram în România. Eu și Andi, el a fost cel pe care l-am iubit mult. Cu care m-am și căsătorit la vârsta de 22 de ani. Atunci era totul foarte clar. Mi-a fost foarte greu să mă acomodez în București. Între mine și Andi nu știu ce nu a mai mers. Uneori te îndrăgostești de un om rău și îți place. Îmi lipsesc lucrurile bărbătești din viața mea”, a declarat Irina Rimes.