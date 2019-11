Cum a reacționat Smiley când a văzut cu cine cântă concurentul Irinei Rimes! Provocarea a fost acceptată

Postul de televiziune Pro TV a difuzat o nouă ediție a emisiunii Vocea României, vineri, 29 noiembrie. O mulțime de concurenți s-au duelat pentru a accede în următoarea fază a competiției. Unii dintre ei au interpretat piesele atât de bine încât i-au ridicat în picioare pe Smiley, Irina Rimes, Tudor Chirilă și Horia Brenciu.

Smiley a reacționat imediat când a văzut cu cine cântă concurentul Irinei Rimes

25 de concurenți s-au confruntat, vineri seara, în cadrul emisiunii Vocea României, difuzată de postul de televiziune Pro TV. Dintre aceștia, doar 12 au mers mai departe în faza cu live-uri. Cei patru antrenori au format echipe pe care le-au pus să se dueleze, iar în cele din urmă au fost nevoiți să îi aleagă doar pe cei mai buni.

A fost o seară de excepție la Vocea României, iar concurenții au fost la înălțime și i-au încântat nu doar pe jurați, ci și pe telespectatori. La un moment dat, pe scenă au urcat concurenții Irinei Rimes, Bogdan Dumitraș contra surorilor Jovana și Jelena Milanovic.



„Băi, nene, e greu cu ele și ambele au voci foarte bune”, a spus Smiley când i-a văzut pe cei trei pe scenă. Irina Rimes a avut de luat o decizie foarte grea, însă în cele din urmă a ales să îl oprească în concurs pe Bogdan.

Fiind bazată pe competiția muzicală The Voice of Holland, emisiunea a fost creată de producătorul de televiziune olandez John de Mol și face parte din franciza internațională The Voice. Conceptul constă în găsirea de interpreți talentați cu vârste de cel puțin 16 ani, începându-se printr-o etapă de audiții publice. Câștigătorul este determinat prin votul publicului, care se realizează prin mesaje text și apeluri telefonice la numere special alocate fiecărui concurent. Începând din sezonul 6, telespectatorii pot vota și prin intermediul aplicației emisiunii, având posibilitatea de a acorda câte un vot online gratuit în fiecare rundă de vot.