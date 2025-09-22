Ultima oră
Imaginea cu Elena Udrea care a emoţionat internetul. Fotografia a fost făcută la câteva zile de la naşterea Evei: „Să nu-i mai laşi singuri”
22 sept. 2025 | 12:56
de Violeta Badea

Irina Fodor, reacţie după ce Catinca Roman şi Calina s-au plâns de producţia emisiunii „Asia Express”. „Sper să privească în urmă şi să zâmbească”

Emisiuni TV
Irina Fodor, reacţie după ce Catinca Roman şi Calina s-au plâns de producţia emisiunii
Irina Fodor, Calina si Catinca Roman

Irina Fodor, prezentatoarea ”Asia Express”, a comentat pentru prima dată reacțiile echipei formate din Catinca și Calina, primele eliminate din actualul sezon al show-ului de la Antena 1. Cele două concurente au lansat critici la adresa producției, nemulțumite de condițiile dificile din competiție. Moderatoarea a explicat contextul și a vorbit despre unul dintre cele mai intense sezoane ale emisiunii.

Calina Dumitrescu și Catinca Zilahy, critici la adresa show-ului de la Antena 1

Calina Dumitrescu și Catinca Zilahy au fost primele concurente care au părăsit aventura din ”Asia Express” 2025. Cele două au refuzat să finalizeze ultima misiune, aceea de a aduce o lumânare aprinsă, fiind întrecute chiar pe ultima sută de metri de Cristina și Alina.

Insigna roșie le-a trimis acasă, după o experiență scurtă, dar intensă. La finalul cursei, mama și fiica și-au exprimat public nemulțumirea față de condițiile din reality-show, acuzând lipsa unor produse de igienă și presiunea extremă a probelor.

Ieșirile nervoase ale celor două au stârnit reacții critice din partea telespectatorilor, Catinca fiind judecată pentru că și-a susținut necondiționat fiica.

Vezi și:
Ce relație au acum Alina Pușcău și Raluca Bădulescu după scandalurile de la „Asia Express”. Detalii neașteptate
Anda Adam profită de felul în care arată soţul ei, la Asia Express. Cum a făcut bani pe urma lui Joseph: „Sigur au cash la ei”

Irina Fodor, despre reacțiile Catincăi și Calinei

Prezentă la un eveniment caritabil, Irina Fodor a comentat în exclusivitate pentru Click! reacțiile acide ale celor două concurente.

”Eu una mă așteptam ca ele să fie foarte competitive, după primele reacții. Pentru mine a fost un pic șocant că au reacționat așa, nu mă așteptam. Dar, în altă ordine de idei nu e o cursă ușoară, nu e un proiect ușor.

Și oboseala, și nemâncatul, epuizarea asta generală nu-ți mai lasă loc de multe lucruri, de politețuri etc. Și atunci te sperii probabil într-un punct și vrei să te întorci la confortul tău, la lucrurile pe care le știi. Cred că asta a fost explicația! Și pe mine mă sperie uneori lucruri și îmi creează o reacție de neliniște.

Fiecare reacționează în mod diferit! Eu sper ca acum să se uite înapoi și să zâmbească măcar, dacă nu chiar să râdă de toate aventurile pe care le-au trăit într-un timp destul de scurt”, a spus prezentatoarea.

Unul dintre cele mai competitive sezoane

Irina Fodor a subliniat că ediția actuală este una dintre cele mai bune și mai competitive din istoria ”Asia Express”.

”Cred că autenticitatea concurenților este secretul! Nu au încercat să joace niciun fel de rol, sunt pur și simplu ei. Se vede clar când se bucură sau nu se bucură de cursă.

Se taie mult la montaj, pentru că este un volum foarte mare. O zi de filmare cu nouă echipe, fiecare echipă are undeva la 10 ore de brut, se strâng 90 de ore de brut doar de la echipe. Mai am și eu opt, și Damian tot opt.

Un total de 100 de ore pe ziua de filmare. Dintr-o sută de ore, avem trei ore pe post. E o muncă titanică. Din iunie s-a montat până acum în septembrie. Editorii lucrează zi și noapte!”, a mai dezvăluit prezentatoarea.

În această seară, telespectatorii vor putea urmări o nouă etapă a ”Drumului Eroilor”, cu probe spectaculoase în Filipine, între orașe plutitoare și lecții de tagalog, ce vor testa la maximum rezistența și adaptabilitatea concurenților.

Ianis Hagi a fost titularizat în premieră! Ce notă a primit internaționalul român după partida cu Basaksehir
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
Romania TV
Funcția ascunsă de pe Waze care te ajută să economisești carburant și bani. Trucul secret!
Digi24
Momentul în care dronele ucrainene lovesc două hidroavioane rusești antisubmarin. „Este pentru prima dată de la începutul războiului”
Adevarul
Cum au reușit trei mici producători să nu-și mai vândă munca pe nimic. „Acum nu fac față comenzilor”
Ego.ro
Fosta iubită a lui Liviu Dragnea, din nou în vizorul presei! Ce a făcut Irina Tănase...
PlaySport
Incredibil! Cum poate să arate Sandra Izbașa la 11 ani după ce s-a retras din gimnastică. Imaginile au scăpat pe net
PlaySport
IMAGINILE MOMENTULUI! Arbitra de 24 de ani a fost prinsă cu observatorul de 3 ori mai în vârstă ca ea și video-ul compromițător a fost făcut public!
Ego.ro
Șoc pentru toată lumea! Ce se întâmplă acum între Irina și Irinel Columbeanu. Toți sunt emoționați
Ego.ro
Confesiune: Am aflat că soțul și-a lăsat AMANTA însărcinată, dar ce e mai grav e că...
Recomandări
Irinel Columbeanu, deranjat că Irinuca a ales să defileze. Motivul pentru care fostul afacerist este dezamăgit de fiica lui: „El e tare trist”
Irinel Columbeanu, deranjat că Irinuca a ales să defileze. Motivul pentru care fostul afacerist este dezamăgit de fiica lui: „El e tare trist”
Monden
acum 46 de minute
Flavia Mihășan, în ograda bunicilor! „Mergeam cu vacile la păscut, dădeam de mâncare animalelor!” Interviu EXCLUSIV
Flavia Mihășan, în ograda bunicilor! „Mergeam cu vacile la păscut, dădeam de mâncare animalelor!” Interviu EXCLUSIV
Monden
acum o oră
O cunoscută prezentatoare TV a murit la doar câteva momente de la postarea unei imagini pe Instagram. Celebritatea din Mexic avea doar 43 de ani
O cunoscută prezentatoare TV a murit la doar câteva momente de la postarea unei imagini pe Instagram. Celebritatea din Mexic avea doar 43 de ani
Monden
acum 2 ore
Horoscopul banilor în octombrie 2025: Zodiile care atrag prosperitatea și cele care trebuie să fie atente la cheltuieli
Horoscopul banilor în octombrie 2025: Zodiile care atrag prosperitatea și cele care trebuie să fie atente la cheltuieli
Horoscop
acum 4 ore
Parteneri
Un actor cunoscut din România și-a înșelat soția, iar socrul l-a prins: „E fată de preot”
Click.ro
Angelina Jolie, replică dură despre ceea ce se întâmplă în acest moment în SUA
Digi24
Elena Udrea face furori cu noul ei look! Cum a fost fotografiată în weekend la ziua de naștere a fiicei ei. Nimeni nu se aștepta să facă o schimbare atât de îndrăzneață! Foto
Unica.ro