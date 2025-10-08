Ultima oră
Matteo, surpriză emoționantă pentru logodnica lui, după 11 ani de relație: „Am reușit ghidat de Mia". EXCLUSIV
08 oct. 2025 | 15:50
de Violeta Badea

Irina Columbeanu, cu geanta de zeci de mii de euro în mână. Fiica Monicăi Gabor şi a lui Irinel Columbeanu şi-a uimit fanii cu achiziţia de lux
Irina Columbeanu. Sursa foto: colaj/Instagram

Irina Columbeanu, fiica celebrului cuplu Monica Gabor și Irinel Columbeanu, atrage din nou atenția în mediul online. La doar 18 ani, tânăra și-a surprins fanii afișându-se cu o geantă Hermes Birkin, un accesoriu exclusivist al cărui preț poate depăși zeci de mii de euro. Apariția ei confirmă nu doar rafinamentul moștenit de la mama sa, ci și pasiunea pentru modă de lux.

Cât valorează geanta cu care s-a afișat Irina Columbeanu

Irina Columbeanu și-a uimit urmăritorii de pe rețelele de socializare cu o apariție spectaculoasă. Într-o fotografie recentă, tânăra a fost surprinsă purtând o geantă Hermes Birkin – una dintre cele mai scumpe și râvnite din lume.

Prețul unui astfel de model pornește de la aproximativ 20.000 de euro și poate depăși chiar și un milion, în funcție de materialul și raritatea piesei.

Modelul Birkin este fabricat din piele naturală de vacă, tăbăcită cu substanțe vegetale, având un finisaj transparent care devine mai elegant pe măsură ce trec anii.

În 2025, cea mai veche geantă Birkin vândută a atins un preț record de 8,6 milioane de euro, demonstrând că acest accesoriu nu este doar un simbol al luxului, ci și o investiție în timp.

Fiica Monicăi Gabor și a lui Irinel Columbeanu, între știință și modă

Deși pasionată de domeniul științelor, Irina Columbeanu dovedește că nu se dezice de lumea fashionului. Vara aceasta, tânăra a debutat pe podium la Festivalul Transilvania Fashion 2025 de la Cluj-Napoca, unde a primit premiul pentru ”Performanță Remarcabilă”.

Evenimentul a marcat un moment important în evoluția sa, iar apariția pe podium a fost aplaudată de critici și admiratori deopotrivă. Monica Gabor nu a lipsit de la debutul fiicei sale și a împărtășit un mesaj emoționant pe rețelele de socializare:

”Un alt moment când sunt mândră să fiu mama ta. Fiica mea extraordinară a demonstrat încă o dată că poate realiza orice își propune.

La debutul ei în modelling, pe scena Transylvania Internațional Fashion Festival, a pășit cu grație, frumusețe și încredere și a fost onorată cu un premiu pentru Performanță Remarcabilă la acest eveniment internațional.”

De ce fascinează tânăra publicul

Irina Columbeanu, în vârstă de 18 ani, se bucură de o popularitate în creștere, datorită eleganței și rafinamentului cu care se prezintă în mediul online. Pe rețelele de socializare, tânăra publică frecvent fotografii cu ținutele și accesoriile sale, atrăgând mii de aprecieri.

Fanii observă în ea o combinație de modestie și rafinament, moștenite de la Monica Gabor, dar și o atitudine matură care o diferențiază de alți tineri de vârsta ei.

Achiziția genții Hermes Birkin nu face decât să întărească imaginea unei tinere sofisticate, care își construiește propriul drum între ambiția profesională și pasiunea pentru lux.

Astfel, Irina Columbeanu pare hotărâtă să continue tradiția familiei sale de a rămâne în centrul atenției – de această dată, prin eleganță, determinare și un simț estetic desăvârșit.

