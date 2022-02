Irina Begu, performanță uriașă la Sankt Petersburg. Jucătoarea din București a reușit să se califice în semifinalele turneului WTA 500 dotat cu premii totale de 703.580 de dolari. Numărul 56 mondial a învins-o în două seturi, scor 6-4, 6-2, pe Tereza Martincova din Cehia (42 WTA). Datorită acestei performanțe, Irina Begu poate face un salt impresionat în ierarhia mondială.

Irina Begu, performanță uriașă la Sankt Petersburg. Jucătoarea din București a început noul sezon cu câteva evoluții bune. Ea a jucat în sferturi de finală la Melbourne Summer Set 2, unde a fost eliminată de revelația Amanda Anismova din SUA, noua elevă a lui Darren Cahill. Apoi, Begu a pierdut în turul 2 la Australian Open în fața belgiencei Elise Mertens.

Irina Begu a reușit, joi, una dintre cele mai prețioase victorii din carieră. Ea s-a impus cu un categoric 6-4, 6-0 în fața jucătoarei cehe Petra Kvitova, fostă câștigătoare la Wimbledon, în 2011 și 2014, dar și finalistă la Australian Open, în 2019. Begu e reușit astfel să obțină primul succes în fața cehoaicei care se impusese în toate cele cinci partide directe anterioare. Meciul a durat o oră și zece minute. Begu (56 WTA) a trecut în două seturi, scor 6-4, 6-2, de Tereza Martincova (42 WTA). Meciul a durat o oră și 27 de minute.

Vineri, Irina Begu a reușit încă o victorie impresionantă. Ea a trecut de cehoaica Tereza Martincova, scor 6-4, 6-2. Momentul decisiv al disputei s-a petrecut în primul set, la scorul de 3-3, când românca a reușit un break. În setul doi, după ce Martincova a câștigat primul ghem, Begu s-a impus în următoarele cinci, la rând.

„Am jucat foarte agresiv încă de la început, am fost foarte concentrată și calmă. Am servit foarte bine astăzi și cred că toți acești factori m-au ajutat. Am încercat să imprim și mult efect mingii și în final sunt mulțumită de rezultat”, a declarat Irina Begu la finalul meciului, conform digisport.ro.