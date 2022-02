Irina Begu, victorie spectaculoasă la Sankt Petersburg. Numărul 56 mondial are un început de sezon solid. Jucătoarea din București a avut câteva evoluții foarte bune, dar joi, în Rusia, ea a făcut un meci de excepție. Irina Begu a spulberat-o pe una dintre cele mai bune jucătoare din circuit, dublă câștigătoare la Wimbledon.

Irina Begu, victorie spectaculoasă la Sankt Petersburg. Irina Begu a început noul sezon cu câteva evoluții bune. Ea a jucat în sferturi de finală la Melbourne Summer Set 2, unde a fost eliminată de revelația Amanda Anismova din SUA, noua elevă a lui Darren Cahill. Apoi, Begu a pierdut în turul 2 la Australian Open în fața belgiencei Elise Mertens.

Irina Begu a reușit, joi, una dintre cele mai prețioase victorii din carieră. Ea s-a impus cu un categoric 6-4, 6-0 în fața jucătoarei cehe Petra Kvitova, fostă câștigătoare la Wimbledon, în 2011 și 2014, dar și finalistă la Australian Open, în 2019.

Begu e reușit astfel să obțină primul succes în fața cehoaicei care se impusese în toate cele cinci partide directe anterioare. Meciul a durat o oră și zece minute. Irina Begu a cedat o singură dată serviciul și a reușit cinci break-uri.

Irina Begu s-a declarat mulțumită de prestația sa și a mărturisit că se simte bine în orașul supranumit „Veneția Nordului”.

„Evident, este mereu greu să joci împotriva Petrei, este o mare campioană. O respect foarte mult pentru ce a realizat în carieră. Cred că am jucat bine, solid, am făcut ce a trebuit și sunt mulțumită pentru această victorie. Am avut timp suficient să mă adaptez la Sankt Petersburg, am venit aici cu câteva zile înainte de start, am putut să mă antrenez. Am mai jucat de două ori aici și mă simt bine mereu”, a spus Irina Begu, la finalul partidei cu Petra Kvitova, conform digisport.ro .

În sferturile de finală la Sankt Petersburg, Irina Begu va juca împotriva cehoaicei Tereza Martincova (27 de ani, locul 42 WTA), care a profitat de retragerea kazahei Elena Rybakina (12 WTA). Pentru accederea în sferturi, Begu va primi 18.500 de dolari şi 100 de puncte WTA.

Irina Begu a rămas singura reprezentantă a României în turneul WTA 500 dotat cu premii în valoare de 703.580 de dolari. Miercuri, Sorana Cîrstea a fost învinsă de estonianca Anett Kontaveit (9 WTA), a doua favorită a competiției, scor 5-7, 4-6.

Cîrstea a fost învinsă, joi, și în proba de dublu, unde a făcut pereche cu Raluca Olaru. Cele două au cedat în fața cuplului din Rusia, Anastasia Potapova/Vera Zvonareva cu 4-6, 4-6. Tot joi a fost rândul unei alte românce, Jaqueline Cristian (58 de ani) să piardă disputa cu Aliaksandra Sasnovich (71 WTA), din Belarus, scor 2-6, 3-6.

