Ireal! Ce vedetă din România s-a trezit cu acte de divorț la doar 3 săptămâni de la cununie

Anul trecut, pe 17 decembrie, Marius Gelu Iancu, Dj Morris, spunea „Da” la Starea Civilă, alături de iubita sa Emilia. Cei doi erau într-o relație de aproape 10 luni, când au decis să facă pasul cel mare. De altfel, artistul povestea că se iubesc și că Emilia este jumătatea lui. Numai că, povestea lor de iubire a luat un alt traseu, schimbat cu 180 de grade, iar artistul neagă vehement acest lucru.

În urmă cu 10 luni, celebrul artist Dj Morris și Emilia începeau o relație pasională de iubire, care a culminat cu pasul cel mare, al cununiei civile. Fericitul moment avea loc pe 17 decembrie 2021, iar artistul vorbea la superlativ de partenera sa de viață, declarând că ea este aleasa și jumătatea inimii sale.

„Suntem împreună de 10 luni, dar am simțit că ea este sufletul meu pereche. Așa că nu am mai așteptat prea mult și am decis ă ne căsătorim. Era cazul, oricum, pentru mine să fac și acest pas.

Deși nu prea se știa mare lucru despre partenera sa, artistul părea îndrăgostit până peste cap, dar nu avea de unde să știe că momentele sale de fericire aveau să fie spulberate. Cei de la Fanatik spun că pe data de 7 ianuarie a.c., soția artistului ar fi depus actele de divorț la Judecătoria Sector 3.

Lucrurile, însă, încep să ia o notă dramatică, mai ales după ce au apărut dezvăluiri făcute de fostul partener al Emiliei, Cristi, care spune că cei doi au fost împreună și au și un copil. Ba mai mult de-atât, același Cristi le-a declarat celor de la publicația amintită că Dj Morris ar fi de fapt cel care a intervenit în relația sa cu Emilia.

„Eu sunt cu Emilia de 18 ani, avem și copil de 18 ani. El s-a băgat în relația noastră. Ei s-au cunoscut pe Facebook, iar eu l-am primit în casă, la petreceri. Apoi, vorbeau pe ascuns. Am aflat, după ce m-am întors cu Emilia din Maldive, și m-am supărat, am vorbit cu ea, iar ea a negat că sunt împreună. (…)

Anul trecut, în decembrie, am avut o ceartă mai serioasă cu ea. Pe 2 decembrie a plecat de la mine, pe 17 decembrie a făcut cununie civilă, iar pe 27 decembrie s-a întors la mine. Eu am niște bani, am afaceri de 20 de ani, și probabil de asta stă lângă mine, că eu am fost cel care s-a ocupat de partea financiară. Pe 27 decembrie îmi spunea că și-a dat seama că mă iubește foarte mult, deși i-am zis că mi-a rupt sufletul în două că s-a măritat cu ăla”, a povestit Cristi celor de la Fanatik.