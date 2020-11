Nou divorț în showbiz. Vedeta a depus actele după ce s-a afișat public cu noul iubit

O altă vedetă extrem de cunoscută s-a introdus în categoria celor divorțați în pandemie. Despre cine e vorba? Demersurile legale sunt aproape terminate, iar acum se bucură de viață și de un alt partener.

O altă vedetă de la noi continuă șirul divorțurilor din pandemie

Actrița Megan Fox a depus actele de divorț, iar la scurtă vreme după și-a făcut apariția cu noul iubit în public. Celebrul star a făcut demersurile legale pentru a se despărți de tatăl copiilor săi, deși se știa de o bună perioadă faptul că există probleme între ei. Fox, în vârstă de 34 de ani, divorțează de actorul Brian Austin Grenn (47 ani), cunoscut pentru rolul din „Beverly Hills 90210”. În cursul zilei de miercuri Megan a depus actele de divorț, iar duminică s-a afișat cu noul iubit la gala American Music Awards.

La evenimentul precizat aceasta l-a prezentat pe Machine Gun Kelly, care a cântat. Fostul soț al brunetei a mărturisit că îndepărtarea lor a început la finele anului trecut, când Fox era plecată la filmări. Aceștia și-au început relația în anul 2004, în 2010 s-au căsătorit și au făcut trei copii împreună. „În cele din urmă, fluturii se plictisesc când stau prea mult pe aceeaşi floare. Se simt sufocaţi. Lumea e mare, iar ei vor s-o exploreze”, a scris Brian în primăvară, pe Instagram. „O voi iubi mereu”, a spus tatăl copiilor actriței. „A fost prietena mea cea mai bună timp de 15 ani şi nu vreau să pierd acest lucru”, a mai detaliat acesta.

„Am aflat în felul meu. Și acesta este cel mai detaliat răspuns pe care-l veți primi. Nu am citit pe undeva prin presă de relația lor. Încerc să nu citesc, să nu mă uit la fotografii, să nu mă implic în niciun fel. Vreau să-mi văd de viața mea și să mă concentrez pe copii. Știu că și ea va face la fel”

Brian Austin Green

