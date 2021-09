Ireal! Ce nume și-a ales Fizz după ce s-a apucat și el de criptomonede. Ce face în Piața Bucur Obor

Dacă nu el, atunci cine? Chiar dacă nu mai este activ în domeniul muzical, Fizz continuă să șocheze showbizul monden. Cum și-a schimbat numele celebrul artist și cu ce se ocupă acum. Este milionar.

Ce nume nou și-a ales Fizz

Acum 20 de ani cucerea topurile cu piesa lui „Dacă nu eu, atunci cine?”, hit care se auzea în toate discotecile din România și numai. Astăzi Fizz s-a retras din lumina reflectoarelor, însă este un om de afaceri de succes.

Celebrul artist este milionar și tocmai și-a achiziționat, recent, un ATM în zona Piața Obor din Capitală, aparat de unde se pot cumpăra, vinde sau schimba criptomonede. Și pentru că nu ar fi el dacă nu ar face anumite extravaganțe, excentricul afacerist a luat o decizie care i-a șocat pe fanii săi.

Fizz este istorie, deoarece, recent, artistul și-a schimbat numele în Bitcoin, poreclă care se potrivește noii sale afaceri. Acum câteva săptămâni, Bogdan Croitoru a devenit proprietarul unui ATM de monede digitale, devenind partener oficial al unei importante companii de tranacționare din România.

„Renumit pentru melodiile sale, dar cunoscut și ca om de afaceri, acesta a intrat in domeniul crypto. Un pasionat al monedelor digitale, Fizz a invatat foarte multe despre Bitcoin, in special investind in moneda rege. Acesta a devenit de curând și partenerul nostru, avand un ATM in Compex Nou Piața Obor.”, sunt informațiile oficiale care apar în comunicatul de presă al firmei.

Fizz ar fi pus ochii pe Mellina de la Survivor România

Cu toții știm că Fizz este un bărbat excentric căruia întotdeauna i-au plăcut femeile frumoase. În primăvara acestui an, artistul pe numele său adevărat Bogdan Croitoru ar fi pus ochii pe nimeni alta decât Mellina, fosta concurentă de la Survivor România 2021.

În 2015, Mellina a devenit cunoscută publicului român când a debutat cu melodia Poză de Album, colaborare cu rapperul Vescan, moment în care a devenit una dintre cele mai apreciate și urmărite cântărețe de pe Youtube. Dar ceea ce puțini știu este că Mădălina Dumitru (numele real al cântăreței) cântă de mai mulți ani, de pe vremea când făcea parte din trupa That’s Right.

În 2012, Bogdan Croitoru, cunoscut românilor sub numele de scenă Fizz, a întâlnit-o pe frumoasa brunetă, care i-ar fi picat cu tronc. Cei doi au colaborat pentru piesa Shake it Up și au pornit într-un turneu național, pentru promovarea melodiei. Fizz a profitat de acest timp pentru a încerca să o cucerească pe tânăra solistă, însă bruneta l-a refuzat politicos.