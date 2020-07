Ipostaze neașteptate! Emanuel de la Survivor, împreună cu o vedetă de la PRO TV

La finalul reality-show-ului ”Survivor România”, difuzat de Kanal D, au apărut zvonuri, cum că Elena Ionescu, câștigătoarea sezonului, ar avea o relație, mai mult decât colegială, cu Emanuel Neagu, concurent și el în cadrul show-lui.

După terminarea show-ului Elena Ionescu a plecat la mare, dar nu singură, ci cu Emanuel, fost războinic în aceiași competiție. Cei doi au decis să meargă împreună stațiunea Vama Veche. Imediat, gurile rele, au speculat ideea că ar fi mai mult decât o relație de colegialitate între cei doi, mai ales după ce Emanuel a făcut și o declarație care, într-un fel, ar fi dat de înțeles că acesta și-ar dori așa ceva.

”Este o femeie specială, minunată, îmi place mult, mult de ea. Însă, sunt mai timid și nu știu cum să abordez lucrurile. Atunci când ești atras de cineva, spui anumite glume, care speri la un moment dat să poată ajunge la sufletul persoanei căreia îi sunt adresate. Așa am făcut eu cu Elena la Survivor, încercam să mă apropii de ea…Am tot făcut pași mărunți, am încercat, mai ales de la unificarea echipelor să stau în preajma ei în tabără, să fiu mereu acolo. Chiar și acum, la terminarea show-ului. Totuși, suntem doar prieteni deocamdată, nu este nimic între noi de alt gen, vreau ca toată lumea să știe care este realitatea”, a declarat Emanuel Neagu.

Poate că ceea ce și-a dorit Emanuel nu a fost și ceea ce și-a dorit Elena, cert este însă că zilele acestea fostul concurent Survivor a fost surprins la malul mării alături de o altă tânără frumusețe din showbiz-ul românesc.

Fanii tânărului concurent au rămas surprinși când au apărut în mediul online poze cu Emanuel și Otilia Bilionera. Problema este că apariția celor doi nu ar fi, defapt, o relație, ci doar o colaborare pentru cel mai recent videoclip al artistei. Aceasta a decis să se întoarcă în lumea artistică, și nu oricum, ci cu un videoclip incendiar. Pentru că avea nevoie de un personaj masculin în clip, Otilia a apelat la fostul concurent de la Survivor pentru filmări.

”Am lucrat la niște piese, vreau să scot un album în limba turcă. La cererea fanilor, pentru că am multe concerte în acea zonă, am decis să fac un album în limba turcă care mi se potrivește foarte bine. Va fi muzică turcească pop…Este o piesă de dragoste, Otilia și Emanuel joacă rolurile principale în clip, spun povestea piesei cântate în turcă. Otilia are ținute cât se poate de senzuale pentru clipul făcut melodiei Deli Gibi.”, a povestit Otilia Bilionera.