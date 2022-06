Ionuț Popa, probleme după Survivor România 2022: ‘Am avut un atac de panică’

Ionuț Popa este unul dintre cei mai apreciați și populari concurenți de la Survivor România 2022. Recent, semifinalistul competiției care s-a filmat în Republica Dominicană a fost prezent la un eveniment monden, și a povestit despre greutățile pe care le-a suferit după ce s-a întors din junglă.

Invitat recent la un eveniment monden de mare anvergură din Capitală, Ionuț Popa de la Survivor România 2022 a povestit care sunt planurile sale de viitor, după ce a ajuns în semifinala celui mai urmărit reality show din lume.

Fostul Războinic a mărturisit că a trecut prin momente dificile, după ce s-a întors din Republica Dominicană. Ionuț Popa se simțea foarte obosit și a avut un atac de panică care l-a speriat destul de tare, deîndată ce a revenit la viața normală, conștientizând faptul că trebuie să se reobișnuiască

„Sunt foarte obosit. Mai ales că m-am reapucat de antrenamente. Făceam calisthenics (un tip de antrenament cu exerciții care presupun multă forță, n.r.).

Participam la competiții de tip spartan, făceam sport cu obstacole. La „Survivor”, mi-am pierdut din formă, absolut tot. Și forță, și rezistență, și masă musculară. Tot.

Când am revenit acasă, am primit dintr-o dată foarte multe informații și nu conștientizam ce mi se întâmplă. Am avut și un atac de panică, primul din viața mea, a fost totul foarte ciudat.”, a declarat Ionuț Popa, în exclusivitate pentru click.ro.