Ionuț Jaguarul de la Exatlon, în doliu după ce a murit: ”Te iubesc și te voi iubi mereu”

Ionuț Jaguarul de la Exatlon trece prin clipe grele! Acesta poartă doliu după ce o persoană dragă inimii sale a părăsit această lume. Mesajul dureros al controversatului concurent de la show-ul sportiv a emoționat o lume întreagă. Pentru cine varsă lacrimi grele?

Ionuț Sugacevschi este devastat! Cunoscutul sportiv care s-a remarcat inițial la show-ul Exatlon vine cu un mesaj extrem de dureros în spațiul public. Acesta și-a anunțat fanii că un prieten și coleg de breaslă s-a stins din viață. Adrian Florea, luptător de kickbox, a murit după o lungă luptă, după ce a fost înjunghiat în gât la începutul lunii august. Tragedia s-a petrecut pe o stradă de la periferia orașului de la Dunăre. Regretatul sportiv se deplasase în localitate pentru a regla conturile cu un membru al unei grupări rivale. La scurt timp, dialogul celor doi a escaladat, iar tensiunile au dus la înjunghierea lui Florea, fiind depășit numeric de adversari. Bărbatul a fost internat la spitalul de urgență, loc unde s-a zbătut între viață și moarte până acum. La aflarea teribilei vești, unul dintre eroii de la Exatlon a făcut un apel către toate cunoștințele sale pentru a merge să doneze sânge pentru prietenul lui foarte bun.

”Caut urgent donator de sânge, nu contează grupa, doar RH-ul să fie negativ, pentru prietenul nostru, Florea Adrian, la Spitalul Județean de Urgență Sf Andrei din Galați. Cine dorește și poate dona, vă rog mult să vă adresați Centrului de Transfuzii Sanguine Galați. Vă mulțumesc. Ditribuiți, vă rog”, a scris atunci Ionuț Jaguarul pe pagina lui de Facebook. Din păcate, în cursul serii de marți, doctorii au anunțat decesul lui Adrian, iar mesajele de condoleanțe au început să curgă pe rețelele de socializare unde cei care l-au cunoscut au împărtășit un ultim gând despre sportiv. Jaguarul a fost unul dintre cei afectați, care a postat o fotografie cu Adrian, alături de un text emoționant: ”Te iubesc și te voi iubi mereu, prieten drag! Îmi vei lipsi mult”.