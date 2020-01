Ionuț Dolănescu, reacție fără precedent după ce Ionuț Petrescu a susținut că este fratele lui vitreg. Cine este, de fapt, mama lui Ionuț Petrescu

Ionuț Dolănescu a avut o reacție acidă după ce Ionuț Petrescu, bărbatul despre care s-a spus că este fiul nelegitim al regretatului solist de muzică populară Ion Dolănescu, a susținut că este fratele lui vitreg.

Ion Dolănescu a fost căsătorit cu Iustina Băluțeanu, apoi cu Maria Ciobanu, dar nu și în acte. Cu cea din urmă are un fiu, Ionuț Dolănescu. Mariajul nu a durat. În 1975 i se naște al doilea copil, Dragoș Carlos, a cărui mamă este Margarita Valenciano, din Costa Rica, ce pe atunci era studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj.

Ionuț Petrescu a apărut în spațiul media după moartea regretatului solist. Bărbatul se consideră fiul ”nelegitim” al lui Ion Dolănescu, rezultat în urma relației pe care rapsodul ar fi avut-o cu mama lui Ionuț, bucătăreasa artistului. Ionuț Dolănescu a vorbit despre situația reală din familia lui, dar și despre cine este cu adevărat Ionuț Petrescu.

„Constat cu uimire şi cu mâhnire că, în ultima vreme, numele artistului Ion Dolănescu este aşezat în plan secund. Nu se mai aminteşte despre arta sa, despre cântecele sale, de ceea ce a dăruit întreaga viaţă din inima sa de patriot fără margini, de interpret care şi-a iubit necondiţionat publicul, ţara, mama, fraţii de pretutindeni şi, mai ales, copiii.