Ionuț Belei a ajuns la spital după Chefi la cuțite. Ce i-au descoperit medicii la inimă

Deşi ar fi trebuit să sărbătorească alături de cei dragi câştigarea marelui premiu, Ionuț Belei a ajuns la spital după Chefi la Cuțite. Iată ce i-au descoperit medicii la inimă şi ce a cauzat afecţiunea, de fapt.

După o perioadă foarte solicitantă, cu mult stres, puţină odihnă şi emoţii uriaşe, Ionuț Belei a ajuns la spital după finala emisiunii Chefi la Cuțite. Imediat, acestuia i s-au făcut mai multe investigaţii iar ceea ce i-au descoperit medicii la inimă este total neaşteptat. Invitat în cadrul emisiunii Showbiz Report, câştigătorul celui mai îndrăgit show culinar din România a povestit prin ce a trecut în ultima perioadă.

Se pare că bucătarului în vârstă de 26 de ani i s-a făcut brusc rău în timp ce aştepta îmbarcarea în avion, pe aeroportul din Otopeni. Cum cei din jur şi-au dat seama că tânărul nu se simte bine, au chemat ambulanţa care l-a transferat la Spitalul Elias din Capitală. Acesta a acuzat ameţeală, dureri puternice în piept şi dezorientare, iar după numeroase analize, doctorii au ajuns la concluzia că Ionuţ Belei a suferit un junghi cardiac.

“Nu m-am simțit foarte bine și am zis primele 10 minute “OK, las departe totul, poate nu am dormit:. Am mai așteptat puțin și am văzut că nu am destul aer, nu pot să respir corect și în următoarele 10 minute mi s-a făcut şi mai rău. Simțeam ca un junghi în inimă.

M-am gândit că este posibil să leșin pentru că nu mă simțeam prea bine. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu s-a întâmplat în avion, în timpul zborului, că altfel cred că ar fi fost mult mai rău”, a povestit câştigătorul sezonului 8 Chefi la Cuţite, la Antena Stars.