Cum a reușit Ionuț Belei să câștige, de fapt, Chefi la Cuțite 2020. Ideea genială pe care n-a mai avut-o nimeni până acum

S-a aflat cum a reușit Ionuț Belei să câștige, de fapt, Chefi la Cuțite 2020. Câștigătorul marelui premiu de 30000 de euro a avut o ideea genială pe care n-a mai avut-o nimeni până acum. Despre ce este vorba, citiți în articolul de mai jos.

Ionuț Belei a avut o idee genială în cadrul concursului culinar Chefi la Cuțite pe care nu a mai avut-o nimeni până acum. Această idee l-a propulsat în fața celorlalți doi concurenți și l-a făcut câștigătorul Ionuț Belei.

”Pe parcursul competiției am văzut unde mă aflu, cu cine duc competiția mai departe, iar o sclipire am avut în ceea ce privește câștigarea concursului. Am avut frică în fiecare zi, puteam să nu am o zi atât de bună.

Care a fost frica lui Ionuț Belei

Cea mai mare frică a mea a fost să nu-l dezamăgesc pe chef Sorin care mi-a dat cuțitul de aur, a avut foarte multă încredere în mine. Îi mulțumesc enorm.

Cu preparatul de nougat am luat cuțitul de aur și am vrut să termin cu același preparat. Să termin cum am început. Și iată că a ieșit, nu cred că a mai făcut cineva asta până acum”, a spus Ionuț Belei în emisiunea Chefi la Cuțite.

Ce rețetă deosebită a preparat Iouț Belei

Rețeta care i-a adus lui Ionuț Belei cei 30000 de eur0, marele premiu al emisiunii Chefi la Cuțite, este ”nougat cu caramel sărat și fructe”.

Sezonul 8 al emisiunii Chefi la cuțite s-a terminat și marele câștigător este Ionuț Belei. Tânărul de 26 de ani a plecat de la 19 ani din țară și a încercat să își facă o viață mai bună în Germania, unde în ultimul timp a lucrat ca bucătar.

Experiențele lui Ionuț Belei în Germania

”Trebuia sa merg in constructii, eu am diploma de tehnician in instalatii electrice, sunt electrician. Am plecat in constructii, trebuia sa ma duc la spart zidul, la dat cu barosul. Cand am ajuns acolo, unde mi s-a zis sa dorm nu era pat, nu era nimic, era igrasie peste tot, era totul vraiste, nu erau geamuri.

M-a luat plansul, m-am pus pe o banca si m-a luat plansul, am zis ca Germania nu ma vrea. Am zis ca plec acasa, dar l-am sunat pe fratele meu si a zis sa mai stau. Am ajuns la el. Eu de la 14 ani lucrez ca ospatar, am decis sa lucrez cat mai stau acolo, cat mai stau in Germania”, a declarat Ionuț Belei.