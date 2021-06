Viorica de la Clejani, criză de nervi în direct, la TV. Ce a pățit mama lui Fulgy

Ioniță și Viorica de la Clejani trec prin momente foarte dificile, din cauza problemelor pe care le are Fulgy cu substanțele interzise. După ce fiul lor a fost ridicat de către forțele de ordine și transportat la Spitalul Obregia din Capitală, cei doi lăutari și-au făcut apariția, în diverse emisiuni televizate, pentru a încerca să repare imaginea fratelui Margheritei.

Invitați la Vorbește Lumea joi, 10 iunie, Ioniță de la Clejani nu s-a mai putut abține și a răbufnit în fața telespectatorilor. Artistul a recunoscut că situația a scăpat de sub control, apărându-și băiatul, spunând că Fulgy este un om sensibil care nu a știut să-și gestioneze foarte bine emoțiile. Ioniță le-a cerut scuze public, în numele fiului său, tuturor celor cărora Fulgy le-a adresa cuvinte urâte.

Mama lui Fulgy, pe de altă parte, nu a fost atât de calmă și a răbufnit la televizor. Cântăreața de muzică de petrecere a mărturisit că cea mai mare grijă a ei este ca Fulgy să cunoască femeia potrivită care să-l iubească:

„Fulgy a răspuns jagardelelor și mediocrilor. Să le fie țărâna ușoară! E o dușmănie virală acum, se ceartă care e mai frumoasă, mai deșteaptă! O să cunoască o fată să-l potolească, cum l-am potolit și eu pe Ioniță. Ioniță era prea moleșit, era după fusta lui mă-sa. L-am scuturat nițel și uite ce om e. Eu nu am nici o vină ca părinte, i-am dus la școli, la meditații.

Mi-am oprit cariera ca să-i alăptez! După 18 ani, Fulgy nu mai e copilul meu! Primesc mesaje de condoleanțe că îmi pare rău s-a dus! La un an și patru luni, Fulgy a fost opărit cu ceai fierbinte! Vreau să-l îndrept, să-l aduc pe calea cea bună, să se însoare, să facă copii. Nu am cum să mă mai apropii eu de Fulgy acum, pentru că s-a făcut mare, are alte persoane lângă el”, a zis Viorica la Vorbește Lumea.