Ionel Ganea, reacție genială în scandalul dintre Gică Hagi, Popescu și FRF. Ce a putut să spună fostul fotbalist

Reacție genială a lui Ionel Ganea în scandalul biletelor la Euro 2020. Fostul atacant al naționalei a comentat pe marginea subiectului în care Gheorghe Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu au văut meciul dintre Austria și Macedonia de Nord, de pe Arena Națională, de la tribuna a II-a, în timp ce mai mulți politicieni și angajați ai FRF au stat în sectorul VIP.

Reacția genială a lui Ionel Ganea în scandalul dintre Hagi, Popescu și FRF

La primul meci EURO 2020 pe Arena Națională, în tribuna VIP au stat mai mulți demnitari, politicieni și angajați ai FRF, în timp ce jucătorii Generației de Aur au fost tirimiși să vadă partida de la tribuna a II-a. Acest lucru a dus la o adevărată revoltă atât în mediul online, cât și în rândul fostelor glorii ale fotbalului românesc. Ionel Ganea a comentat scandalul în care au fost implicați foștii săi colegi. Fostul atacant al naționalei a primit și el invitație din partea FRF pentru meciul pe care Bucureștiul îl va găzdui în optimile de finală, pe 28 iunie. Însă nu i s-a comunicat în ce sector va putea sta.

„Am fost sunat și întrebat dacă vreau să merg la meciul din optimi. Am răspuns pozitiv, însă nu mi-au spus unde o să am bilet, dacă la VIP, la tribună, la peluză, habar nu am și nici nu m-a interesat. Nici atunci, nici acum când au apărut discuțiile astea cu Hagi și Popescu. Indiferent de loc, eu o să mă mut la VIP, chiar la lojă dacă vreau, îmi fac eu loc, sunt băiat mare, major și vaccinat”, a spus Ionel Ganea pentru PlaySport.ro.

”Nu cred că nu se găseau niște locuri pentru Hagi și Popescu la VIP”

În ceea ce privește situația în care au fost implicați Gheorghe Hagi, Gică Popescu și Dorinel Munteanu, ”Ganezul” a declarat că România ar fi trebuit să ia exemplu Ungariei în privința numărului de spectatori prezenți pe stadion.

”Domnul președinte putea să rezolve. Noi trebuia să facem precum ungurii. Ai văzut la ei. Orban a zis clar: nu există trei sferturi, jumătate, jucăm cu stadionul plin! Să fim serioși, nu cred că nu se găseau niște locuri și pentru Hagi și Popescu la VIP. Erau destule scaune libere, puteau să evite această situație, că era loc pentru toată lumea”, a mai precizat Ionel Ganea.

Hagi și Popescu, în schimb, au avut o atitudine echilibrată față de cele întâmplate și nu au dorit să atace conducerea FRF.

”A fost alegerea Federatiei Române de Fotbal. Eu și Gică Hagi am ales sa stăm pe locurile pe care le-am plătit eu. Am cumpărat, pentru mine, pentru familia mea, pentru prietenii mei, bilete in valoare de multe mii de euro. Dar ne-am simțit acolo, la tribuna a doua, ca pe vremuri. Cu suporterii care ne-au apreciat. Cu fanii care au venit să facă fotografii cu noi. Cu cei care au fost pe străzi la marile noastre victorii. La Campionatul Mondial din SUA 94 , voi și noi, am umplut țara de bucurie! Îmi amintesc, după victoria cu Argentina, sute de mii de oameni au defilat de la Piata Unirii la Piata Romana! Acestea sunt lucrurile care rămân, care contează cu adevărat.”, a scris ”Baciul” pe pagina sa de facebook.

„N-am o problemă. Am vrut să văd meciul, am stat unde am avut loc. Mi-a plăcut partida, atât pot să spun. În rest, n-am nimic de comentat”, a răspuns ”Regele” pentru gsp.ro.