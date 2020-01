Ion Țiriac și-a pus banii la bătaie: cum vrea să o ambiționeze pe Halep să facă la fel

Ion Tiriac a luat o decizie radicală în urmă cu câteva zile. Prin gestul său și un hashtag pe Facebook sau Twitter, omul de afaceri vrea să o ambiționeze pe Simona Halep și Horia Tecău.

De aproximativ trei luni, Australia se confruntă cu cele mai mari incendii de vegetație din istoria recentă a țării. Situația dezastruoasă a provocat pagube materiale fabuloase și a dus la pierderea de vieți omenești și sacrificarea unui număr absurd de animale. În speranța că va face un bine australienilor, Ion Țiriac a inițiat a companie de donații, începând cu o sumă generoasă din partea sa.

Ion Țiriac a postat de curând un clip pe YouTube prin care a anunțat că a făcut o donație de 100.000 de dolari australieni Federației Australiene de Tenis. Din mesajul fostului tenismen, este clar că își dorește să fi creat un precedent cu gestul său, iar personaje precum Simona Halep sau Horia Tecău să-i urmeze pașii.

„Australia trece prin cea mai mare catastrofă naturală a ultimilor zeci de ani. Iar noi, cei care am fost acolo, am jucat acolo, dar şi cei care auzim de ce se întâmplă acolo suntem alături de ei. Focul continuă, Australia are nevoie de ajutor. Fundaţia Ţiriac a donat astăzi încă 100.000 de dolari tenisului australian, care o să folosească aceşti bani pentru ajutorarea victimelor. Eu servesc această minge astăzi şi îi servesc direct Simonei la Melbourne, care, dacă doreşte să doneze, se alătură Fundaţiei Ţiriac. Australia are nevoie de ajutor, hai să fim o inimă cu ei”, a spus Ion Ţiriac în mesajul de lansare a campaniei.

Încercând să provoace donații importante printr-un gest simplu, președintele Federației Române de Tenis a anunțat că va distribui 30 de mingi de tenis cu autograful său. Acestea vor ajunge la diverse personalități. Cei care vor primi o minge, o vor semna la rândul lor și vor face o donație pentru a-i ajuta pe cei afectați de incendiu.

Primii pe lista lui Ion Țiriac sunt cei mai valoroși jucător de tens români ai momentului, Simona Halep şi Horia Tecău, Pe de altă parte, oricine poate posta cu hashtag-ul #AustralianOpenHeart.