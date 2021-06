Ion Țiriac și-a împlinit visul. Vestea surpriză primită chiar pe 1 iunie

În urmă cu cinci ani celebrul miliardar român, Ion Țiriac anunța un proiect de anvergură. În doar trei luni consturia un patinoar de 5.000 de metri pătrați. Investiția venea în urma tergiversărilor autorităților locale de a definitiva construirea patinoarului Lia Manoliu. Astăzi, cu o investiție de 3,6 milioane de euro, patinoarul poate fi numit un succes. Dar Ion Țiriac nu s-a oprit aici, iar astăzi se mai poate mândri cu o realizare majoră, mai ales pentru cei care-i vizitează patinoarul.

Deja celebrul patinoar ”Telekom Arena”, a fost o ambiție a miliardarului român Ion Țiriac. Tergiversările autorităților locale de a defintiva construirea noului patinoar l-au determinat pe acesta să investească 3,6 milioane de euro în acest edificiu. Patinoarul este situat în Otopeni, în nordul Bucureștiului, vizavi de aeroport.

Investiția a fost acoperită de Fundația ”Ion Țiriac” și alți sponsori, inclusiv Telekom România, Allianz-Tiriac, Dedeman și Skoda. La acel moment Ion Tiriac declara că patinoarul este doar prima fază a unui centru sportiv de 20 de hectare din Otopeni. Pentru a putea definitiva întreg proiectul, mai declara miliardarul, ar avea nevoie de un parteneriat cu statul pentru o astfel de investiție.

”Am ajuns la un moment din viața mea când nu am nevoie de nimic și pot da înapoi. Lângă acest patinoar am putea avea o piscină olimpică. Am putea avea o academie de tenis cu peste 20 de terenuri de tenis, o sală polivalentă. De asemenea, este foarte ușor să faci o arenă de tenis cu 5.000 de locuri, dar nu este datoria mea să le fac pe toate.”, declara în 2016 Ion Tiriac.