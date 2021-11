Ion Țiriac intervine în scandalul momentului. 50.000.000 de euro sunt în joc

Pe lângă scandalurile din mondenul românesc, într-unul dintre ele fiind implicat și fostul amre sportiv, zilele astea avem parte de un altfel de scandal, pe sume extrem de mari. Ilie Năstase este în război cu nașul său, Ciprian Marica. Marica l-ar fi exclus pe fostul mare tenisman din fundația ce-i poartă numele fostului număr unu mondial. Ultimele informații spun că ar fi interenit și Ion Țiriac în conflict, de partea lui Năstase.

Scandalul dintre Ilie Năstase și Ciprian Marica a pornit de la decizia de a-l exclude pe fostul tenisman din fundația ce-i poartă numele. Așa cum declara fostul tenisman, Ilie Năstase este în război cu nașul său, Ciprian Marica, iar conotațiile aestui conflict sunt de ordinul a câtorva milioane de euro, în proiectul „Baza Voința”.

Cu alte cuvinte interesul imobiliar ar fi intervenit în acest proiect. Ceea ce a l-a deranajt pe Ilie Năstase este modul în care Ciprian Marica a decis să-l excludă din fundație, iar ulterior a încercat să nege conflictul și demersurile făcute la tribunal.

În cele din urmă realitatea a dovedit că scandalul era real, Ilie Năstase fiind dat afară din fundație de tatăl și unchiul lui Ciprian Marica, așa cum arată și documentele depuse la tribunal.

În spatele acestei mișcări a lui Ciprian Marica stau de fapt interese imobiliare. La baza Voința, toate terenurile însumate de aici, au o valoare reală de piață de aproximativ 50 de milioane de euro. Planul, conform descoperirilor făcute de Prosport, era de a-l exclude pe Ilie Năstase din fundație, având în vedere că era prorpietarul terenurilor, și ulterior să devină el, împreună cu tatăl și unchiul său, viitorii prorrietari ai terenurilor de la baza Voința.

Vrem să facem și o gradiniță sportivă olimpică, pentru că am văzut că Guvernul are niște proiecte. O să facem și o gradiniță”, spunea Ilie Năstase cu ceva vreme în urmă, apropos de acest proiect.

Conform documentelor publicate pe site-ul Tribunalului București, la cele două instanțe s-a luat decizia excluderii lui Ilie Năstase din fundația ce-i poartă numele, și astfel Ciprian Marica, alături de tatăl și unchiul său, a devenit proprietarul bazei de la Voința. În urma acestei situații, Ilie Năstase a ajuns pe patul de spital, unde declara:

„Nu-mi vine să cred ce mi-a făcut Ciprian Marica! Mi-a luat baza Voința, m-a scos din fundație! M-a anunțat acum avocatul! Am și probleme cu inima, am bypass, nu mă simt prea bine… L-a băgat pe taică-său în Fundația mea, imediat ce m-a scos pe mine! Și pe unchiul lui l-a introdus, nu-mi vine să cred. Nu am ce să discut cu el, o să discute avocatul.

tau cu soția mea și nu ne vine să credem ce se întâmplă. El (n.red. – Ciprian Marica) nu are cum să fie nașul meu pentru că el nu e căsătorit! Incredibilă lovitură. O să mă duc la poliție, la procuratură, unde va fi nevoie. Eu am vrut să fac lucruri bune și acum am fost izgonit. M-a pus să semnezi niște procuri,niște acte și m-a păcălit” a mărturisit Ilie Năstase în exclusivitate pentru ProSport.