Ion Țiriac, în oraș cu o tânără misterioasă. Cu cine a fost surprins milionarul român

Ion Țiriac se află din nou în centrul atenției! Milionarul s-a afișat cu o tânără misterioasă în oraș, așa că toată lumea stă cu sufletul la gură pentru a afla cine este bruneta ce i-a captat atenția cunoscutului om de afaceri, după ce acesta nu a mai fost văzut alături de Ioana Deleanu.

Ion Țiriac și Ioana Deleanu s-au afișat, timp de multă vreme, împreună la diferite evenimente. Mulți au crezut imediat că între cei doi există o relație amoroasă, mai ales pentru că aceștia apăreau braț la braț de fiecare dată când erau văzuți unul alături de celălalt.

Totuși, cei doi nu s-au mai afișat de o perioadă împreună, gurile rele speculând că s-ar fi produs o ruptură între ei. Cu toate acestea, Ion Țiriac și Irina Deleanu nu au confirmat vreodată că au format un cuplu, ci, mai degrabă, fosta gimnastă a susținut că are o prietenie strânsă cu milionarul.

„Avem o relație bazată pe respect. M-a ajutat de-a lungul anilor. Și mai ales cu fiica mea, Antonia, care are diabet, descoperit în urmă cu trei ani și face insulină de patru ori pe zi. M-a ajutat mult cu tratamente în străinătate.”, a zis Irina Deleanu pentru Playsport .

Acum, Ion Țiriac a fost văzut în compania altei femei. Acesta a fost surprins la masă de către paparazzi Playsport, luând cina alături de alte 4 persoane. Îmbrăcat cu o cămașă albă, perfectă pentru acest sezon, milionarul a conversat pe tot parcursul cinei cu o domnișoară misterioasă.

La masă, aflată chiar în fața lui Ion Țiriac, s-a aflat o brunetă îmbrăcată lejer, cu o ținută formată dintr-un tricou alb și o pereche de pantaloni scurți. Chiar dacă nu se știe identitatea ei, se pare că aceasta părea destul de apropiată de milionar, mai ales pentru că discuțiile au curs la cină.

În urmă cu aproximativ două decenii, Andreea Marin apărea la brațul lui Ion Țiriac, așa că multă lume se întreba pe atunci ce este între cei doi. Fosta Zână s-a decis să dea cărțile pe față și să explice ce relație a avut cu milionarul, de fapt.

„Nu aș fi negat să răspund unui adevăr. Este onorant să ai o legătură cu un astfel de om, așa cum l-am cunoscut eu pe Ion Țiriac. Am tot respectul pentru el și mi-a fost un prieten de nădejde.

Nu am cuvinte să descriu relația de prietenie cu un om de calibrul domniei sale. Până la urmă, a fost atât de mare presiunea părții de presă, încât eu am decis că îi fac rău omului acesta.

Lucrurile erau duse la o extremă care nu avea nicio legatură cu realitate. Nu văd de ce aș nega ca aș fi avut o relație dacă ar fi fost adevărat.

Am avut o prietenie pe care o prețuiesc și astăzi și îmi este drag omul acesta și am tot respectul și am învățat de la el. Nu este răspunsul meu, nu a fost niciodata vorba despre un inel.

Cum ar putea fi vorba despre așa ceva dacă nu s-a pus problema decât de o prietenie și nimic altceva.”, a spus Andreea Marin în emisiunea ’40 de întrebări cu Denise Rifai’.