Ion Țiriac i-a dat replica neașteptată lui CTP. Este, cu adevărat, scandalul săptămânii

Ion Țiriac, în vârstă de 81 de ani, a comentat pentru GSP.ro controversa care s-a născut a US OPen după descalificarea liderului mondial Novak Djokovic.

Ion Țiriac i-a dat replica neașteptată lui CTP

Contextul a fost următorul: În meciul din optimi caare s-a disputat contra lui Pablo Carreno Busta, la scorul de 6-5 în favoarea ibericului, Novak Djokovic a aruncat nervos o minge spre linia de fund, fiind frustrat că Busta a reușit să facă break. Acea minge a lovit în gât unul dintre arbitrii de linie, iar oficialii au luat decizia de a-l desclaifica. Acea arbitră lovită de minge a căzut la pământ și nu a mai putut respira preț de câteva secunde.

Ion Țiriac, fostul mare jucător român, argumentează însă de ce Djokovic nu ar fi trebuit desclaificat. El este de părere că turneul a încasat o reală lovitură de imagine după eliminarea sârbului. În prealabil, jurnalistul Cristian Tudor Popescu susținuse răspicat că este de acord cu decizia luată de organizatorii de la US Open.

A mai avut loc un accident tot la US Open

Ion Țiriac a scos însă din cutia de amintiri un episod petrecut în urmă cu 37 de ani, care s-a petrecut tot la New York. Astfel, la ediția din 1983 de la Us Open, arbitrul de linie Richard Wertheim a suferit un accident aproape fatal, fiind izbit din plin, în zona inghinală, de un serviciu plecat din racheta lui Stefan Edberg. În urma acestei lovituri, arbitrul s-a prăbușit de pe scaun și s-a lovit cu capul de suprafața terenului, murind în spital. Dar meciul nu s-a întrerupt, Edberg nu a fost descalificat atunci, ba chiar a și câștigat competiția de juniori din acel an.

„Nu e pentru prima oară când un arbitru e lovit de o minge. Cu foarte mulți ani în urmă, un suedez, încă junior, servește, lovește arbitrul de linie cu mingea, omul cade, se lovește cu capul de pământ și moare. Djokovic a mai făcut o agresiune a mingii înainte de a lovi arbitra, putea fi pedepsit cu «warning». El, aruncând mingea, lovește o arbitră care nu știu dacă se uita la meci.

Djokovic nu e nici fratele meu, nici cel mai bun prieten al meu, dar e un mare jucător. Nu e idealul meu. Un singur om respect cu căciula în jos, acela e Nadal. Nu numai pentru jucătorul care este Nadal, ci și pentru omul care este. Nu cred că Djokovic merita să fie eliminat, în special într-un turneu unde ăștia n-au un megastar. E Serena Williams, dar în rest nu e nimeni acolo”, a declarat Țiriac, pentru GSP.ro.

Ion Țiriac este de părere că arbitra nu a fost suficient de atentă

De asemenea, Ion Țiriac este de părere că arbitra țintită de Djokovic nu a fost suficient de atentă pentru a evita impactul cu mingea aruncată neglijent de Djokovic.

„Foarte dificil de spus dacă s-ar fi procedat la fel cu Serena, Nadal sau Federer. Dar e dificil de crezut că s-ar fi procedat la fel cu numărul unu mondial, cu 20.000 de oameni acolo. Nu a fost o agresiune gravă. Arbitra trebuia să se uite la meci, mingea aia a venit cu 40-50 km/h. Dacă nu te uiți, stai acasă, nu fi arbitru!

Ceea ce interesant e că un judecător independent (n.r – supervizorul turneului) spune «gata, s-a terminat!» Terminându-se treaba asta, ei au furat de la US Open cel puțin 30% din valoarea turneului!”, a mai declarat Ion Țiriac, pentru GSP.ro.