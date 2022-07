Ion Țiriac a spus motivul real pentru care nu se duce să o vadă Simona Halep la Wimbledon: „N-o să uit niciodată!”

Ion Țiriac a spus motivul adevărat pentru care nu se duce să o vadă Simona Halep la turneul de la Wimbledon 2022. Simona Halep s-a calificat în semifinalele Wimbledon 2022, miercuri, după ce a trecut de americanca Amanda Anisimova cu scorul de 6-2, 6-4.

Ion Țiriac, în vârstă de 83 de ani, a spus adevăratul motiv pentru care nu va merge la Wimbledon în acest an. Simona Halep, 30 de ani, locul 18 WTA, a învins-o categoric pe Amanda Anisimova, 20 de ani, locul 25 WTA, cu scorul 6-2, 6-4.

Întrebat dacă se va duce la Londra pentru a urmări o eventuală finală a Simonei Halep, Ion Țiriac a spus că are o mare nemulțumire față de organizatori, care au luat o decizie în contextul războiului din Ucraina.

În anul 1960, la ordin politic, România a boicotat Jocurile Olimpice de iarnă din SUA, de la Squaw Valley, iar la vremea respectivă, Ion Țiriac era component al echipei naționale de hochei.

Acum în semifinalele de la Wimbledon 2022, Simona Halep o va întâlni pe sportiva Elena Rybakina.

Elena Rybakina s-a calificat în penultimul act după ce a învins-o miercuri pe Ajla Tomljanovic, scor 4-6, 6-2, 6-3. Meciul dintre Simona Halep și Elena Rybakina va avea loc joi, după orele 17:00 (ora României), pe terenul Central. Partida va fi liveTEXT pe playtech.ro și în direct la TV pe Eurosport 2.

După meciul cu Amanda Anisimova , Simona Halep a declarat că încearcă să își recapete încrederea.

„Este ceva minunat să fiu din nou în semifinale! Sunt foarte emoționantă, pentru că înseamnă enorm pentru mine. Am avut o adversară dificilă, care pe final a lovit foarte puternic, iar eu nu am știut ce să fac. Am crezut în mine și mi-am spus că trebuie să fiu tare pe picioare. La 0-40, în ultimul game, mi-am spus că am nevoie de primul serviciu. În final, totul e bine când se termină cu bine”, a declarat Simona Halep.