Ion Iliescu îl face praf pe Mihai Gâdea. Ce i-a transmis fostul președinte al României

Ion Iliescu îl pune la zid pe Mihai Gâdea! Fostul președinte al României a venit cu un mesaj special pentru prezentatorul Antena 3. Ce l-a făcut să reacționeze astfel și ce vorbe grele a spus despre cunoscutul moderator?

Două personalități cunoscute românilor sunt acum la cuțite. Ion Iliescu a reapărut în spațiul public după multă vreme în care oamenii i-au remarcat lipsa. Acesta a avut de curând o intervenție pe blogul său.

Fostul șef al statului susține că este nedumerit în legătură cu ce dorește să facă Mihai Gâdea în eisiunea sa în care în ultimul timp a adus în prim-plan teme legate de Revoluția din 1989 și executarea soților Ceaușescu.

Ion Iliescu crede că acum are loc ”răfuială între rămășițele unor grupări din fostele servicii de securitate”. Fostul oficial are un mesaj direct pentru celebrul moderator de la Antena 3: ”banii ăia despre care vorbesc invitații săi nu sunt la mine. Dar poate să încerce la o adresă mai aproape de A 3. Dacă îl interesează subiectul cu adevărat…”.

Mai mult decât atât, Iliescu a venit și cu o afirmație acidă în cadrul mesajului în care i-a numit emisiunea ‘spectacol’. De asemenea, cel din urmă a subliniat și că nu înțelege ce vrea să transmită nici invitații acestuia. El a susținut că nu ar fi venit cu o reacție dacă proiectul nu ar fi adus erori cu privire la povestirile despre Revoluție.

Ion Iliescu a clarificat situația și a explicat că banii despre care invitații lui Gâdea au declarat că sunt la el nu se află în posesia fostului șef al statului, ulterior terminând mesajul cu o urmă de mister.

„Treaba lor, are cine să judece lucrurile astea, și să țină lucrurile sub control. Din păcate, acum se discută despre banii negri ai serviciilor secrete din epocă, bani care nu au fost sub controlul formal al statului. Era bine să se fi putut face transparente aceste lucruri.

Dar unde sunt ele transparente? Îl dezamăgesc pe domnul Gâdea: banii ăia despre care vorbesc invitații săi nu sunt la mine. Dar poate să încerce la o adresă mai aproape de A 3. Dacă îl interesează subiectul cu adevărat…”, a concluzionat Iliescu.