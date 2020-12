Ion Iliescu, descoperire uluitoare chiar în ziua alegerilor. Soția lui a spus tot ce s-a întâmplat azi

Ziua alegerilor parlamentare 2020 nu a fost lipsită de evenimente marcante. Unul dintre ele a fost constatat chiar de Ion Iliescu, dar povestit de soția sa, Nina. Ca urmare a acestuia, din spusele partenerei, fostul președinte va sări peste exercițiul democratic din 6 decembrie.

Nina Iliescu, soția lui Ion Iliescu, a declarat că fostul șef de stat nu va vota la aceste alegeri pentru a nu se infecta cu noul coronavirus. Realitatea Plus a reușit să-i ia un scurt interviu femeii pentru a afla care este starea de sănătate a oficialului.

„Se simte bine, suntem acasa, suntem in ordine. Vineri a şi ieşit din casă de trei ori că a trebuit să meargă la medicul stomatolog, să-şi repare o măsea” a declarat Nina Iliescu.

„Nu avem coronavirus, am facut testul si nu avem. Nu am cerut urna mobila de data asta. (…) Şi după aia am constatat ca sefa sectiei respective a avut coronavirus si de regula şefa venea cu urna. Şi am zis să ne învăţăm minte, nu mai cerem”