Ion Dichiseanu, în stare gravă. Fiica actorului a făcut primele declarații. Ce se întâmplă chiar acum cu el

Vești îngrijorătoare despre Ion Dichiseanu. Starea de sănătate a actorului se agravează. În prezent, se află internat pe secția de Terapie Intensivă a Spitalului Floreasca din București, la nici o lună după ce fusese externat. Cu mai multe amănunte despre situație a venit fiica celebrității, Ioana Dichiseanu.

Ion Dichiseanu, în stare gravă la Terapie Intensivă.Declarațiile fiicei despre sănătatea actorului

Ion Dichiseanu (87 de ani) a fost luat cu ambulanța și dus de urgență la Spitalul Floreasca din București la finalul lunii decembrie. Actorul avea saturația de oxigen foarte mică atunci când medicii au ajuns la casa acestuia, fiind nevoiți să-i administreze mult oxigen. Maestrul a fost conștient pe toată durata internării în unitatea medială, iar problemele sale se arătau a fi tratabile. Cum pericolul major a rămas în continuare vârsta, în special că artistul are și probleme cardiace de mai mulți ani, acesta a revenit la spital la nici o lună după externare.

„Sunt nişte vechi probleme medicale, care, credem noi, au fost declanşate de o bronhoscopie făcută la o clinică privată la începutul lui decembrie. De aceea a fost internat şi prima dată. Acum se fac noi investigaţii. Tata are parte de cea mai bună îngrijire, am făcut o alegere bună că l-am dus la Floreasca. Comunicăm prin medici, prin personalul medical de acolo. Este la Terapie Intensivă. Şi data trecută a fost tot la Terapie şi si-a revenit”, a explicat Ioana Dichiseanu pentru Antena Stars.

Nu a avut COVID-19

„N-a fost vorba despre o infecție cu noul coronavirus. A fost vorba despre o infecție la plămâni cauză de niște… a avut o bronhoscopie și a fost acel bronhoscop infectat. La fix 10 după acea bronhoscopie s-a declanșat această pneumonie severă bilaterală. Slavă Domnului că e bine în acest moment.

Eu eram neom când am aflat. Când am început să vorbesc cu el la telefon i-am zis că trebuie să te faci bine, pentru că altfel tot Universul meu se prăbușește. Tu trebuie să vii acasă. El este un luptător. Are voință și iubește viața. Cred că avem de învățat de la el”, a declarat fiica actorului după cumpăna din decembrie.

Mesajul artistului după ce a fost externat

În luna ianuarie, după ce a fost externat, Ion Dichiseanu a transmis un mesaj celor care și-au făcut griji pentru sănătatea sa: „Iubiţii mei prieteni, n-am cuvinte să vă mulţumesc pentru gândurile bune pe care mi le-aţi purtat în ultima perioadă! Mi-au parvenit, în fiecare moment, mesajele voastre! Ele mi-au demonstrat că Dumnezeu lucrează prin oameni!

Mi-au arătat, încă o dată, că rugăciunile nasc miracole! Dumnezeu a lucrat şi prin intermediul echipei medicale de la Spitalul de Urgenţă ”Floreasca”. N-am să nominalizez pe nimeni (lista ar fi lungă, manager, medici, asistenţi, brancardieri etc) de teamă să nu omit vreo persoană! Am să vă mărturisesc doar faptul că, la Floreasca, au loc minuni în fiecare oră, în fiecare zi!