Iohannis îi dă cu tifla lui Dăncilă: cum a răspuns invitației PSD la dezbaterea televizată

Klaus Iohannis va lupta cu Viorica Dăncilă în turul doi al alegerilor prezidențiale. PSD-ul își dorește o dezbatere publică între cei doi candidați. Iohannis are un răspuns clar la respectiva invitație.

Înaintea celui de-al doilea tur de scrutin, Olguța Vasilescu i-a adresa o invitație publică managerului de campanie al PNL pentru organizarea unei dezbateri publice la care să participe Iohannis și Dăncilă. Din păcate pentru Viorica, se pare că nu va ajunge prea curând pe aceeași scenă cu prezidențiabilul Partidului Național Liberal.

Nu a durat mult din momentul în care invitația la dezbatere a ajuns în spațiul public, până când Iohannis a oferit un răspuns oficial la respectiva întrebare. Din păcate pentru PSD-iști, actualul președinte al țării nu vrea să intre în gura leului fără sens. Atâta timp cât pare să câștige alegerile detașat, nu are niciun rost să-și asume un risc inutil.

„Vedeți, PSD încearcă să atragă atenția prin tot felul de manevre. Pot să vă spun de pe acum – urmează, sigur, să discut și cu colegii în ședința de campanie – eu mă voi concentra pe întâlnirile cu alegătorii în campania pentru turul doi”, a spus Iohannis, întrebat despre o dezbatere cu Dăncilă.

Președintele României a analizat atent rezultatele scrutinului înainte de a face aceste afirmații și este optimist că e cea mai bună soluție. În plus, este mândru de modul în care s-a desfășurat scrutinul în Diaspora, comparativ cu situația din timpul guvernării PSD. „Sunt două lucruri pe care vreau să le subliniez. Noua legislație privind votul din Diaspora a fost foarte importantă, a înlesnit semnificativ votul în străinătate și, în acest fel, am avut un record de participare și nu s-a mai stat la coadă. Le mulțumesc românilor din Diaspora pentru participarea masivă și, acum că am aflat și cum au votat, le mulțumesc și personal”, a spus Klaus Iohannis.