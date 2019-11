Ce măsuri ia Viorica Dăncilă, înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale. Cum plănuiește să îi ia fața lui Iohannis

Viorica Dăncilă vrea să participe la o dezbatere electorală cu adversarul din turul 2 al alegerilor prezidențiale, Klaus Iohannis. Președintele PSD a anunțat că îi va trimite o scrisoare președintelui României și îl va învita să vorbească împreună despre lucrurile pe care cei doi le-au realizat pentru români.

Viorica Dăncilă vrea dezbatere electorală cu adversarul din turul 2, Klaus Iohannis

„Eu chiar de azi îl invit pe domnul Iohannis la o dezbatere unu la unu, o dezbatere în care în primul rând trebuie să vorbim despre ceea ce am realizat. Domnul Iohannis cât a realizat din ceea ce a promis, iar eu să spun ce am făcut cât am fost premierul României”, a declarat Viorica Dăncilă.

Fostul premier al României a anunțat că îi va trimite președintelui o scrisoare pentru a-i cere să participe la o dezbatere electorală înainte de turul 2 al alegerilor prezidențiale.

„Da, voi face și un demers oficial. Îi voi adresa o scrisoare oficială domnului Iohannis. Când dorește dumnealui. E o obligație față de români. Spunem ceea ce am realizat și ce ne propunem pentru perioada următoare”, a precizat Dăncilă.

Întrebată dacă va cere susținerea altor candidați în turul 2, Viorica Dăncilă a răspuns: „Eu vreau să am această discuție cu românii. Lor o să mă adresez. Cred că niciun lider nu poate să spună – veniți și votați cu X. Eu cred că trebuie să generez încredere în rândul românilor. Îl cunosc pe domnul Diaconu, pe o parte dintre lideri. V-am spus, eu o să mă adresez românilor pentru că încrederea lor este importantă pentru mine.”

Potrivit rezultatelor parțiale, Viorica Dăncilă a obținut 2.051.369 de voturi (22,32%) în primul tur al alegerilor prezidențiale, în timp ce Klaus Iohannis a primit 3.473.052 de voturi (37.79%).