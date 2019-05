Iohannis a făcut valuri la Sibiu: ultimul discurs de la summitul UE

Președintele României a fost gazda summitului informal UE de la Sibiu. În contextul cu pricina, Iohannis a profitat de ocazie pentru a-și finisa talentul oratoric.

Ziua de joi a gravitat în jurul personalităților politice de la Sibiu și a manifestărilor anti-PSD de la Iași. Summitul informat al UE din centrul Transilvaniei i-a fost prielnic președintelui care a anunțat de curând că va candida pentru un nou mandat de lider al statului. În contextul în care s-a bucurat de patru mandate de primar înainte să devină președinte, Iohannis a fost cât se poate de relaxat în fața multimilor adunate în Piața Mare.

„Îi salut pe sibieni, salut pe toţi musafirii noştri, îl salut pe prietenul meu domnul Donald Tusk, preşedintele Consiliului European. Dragii mei, o zi mare pentru noi, o zi mare pentru noi, românii, o zi mare pentru Sibiu. Astăzi, de Ziua Europei, am sărbătorit în cel mai potrivit şi cel mai demn mod împreună cu toţi liderii europeni, în inima României, aici, la Sibiu. Nici că se putea mai bine. Astăzi, dragii mei, reţineţi, astăzi, 9 mai 2019, Europa a venit la noi în România, astăzi, România a dovedit că este o ţară profund europeană, astăzi, România, prin voi, a dovedit că este o ţară primitoare, astăzi, România a primit Europa la ea acasă”, a afirmat Iohannis, într-o alocuţiune susţinută pe scena amenajată în Piaţa Mare din Sibiu. Astfel a început discursul care a încheiat seara evenimentelor din jurul summitului UE.

În același context, Iohannis s-a arătat foarte încântat de impresia ”foarte, foarte bună” pe care au făcut-o concetățenii săi în fața autorităților de la Bruxelles și a celorlalți lideri politici din Uniunea Europeană.

„Mulţumesc Sibiului, mulţumesc sibienilor, mulţumesc tuturor persoanelor şi instituţiilor care au contribuit la acest remarcabil succes al nostru, al românilor, al sibienilor, în frunte cu Primăria Sibiului şi doamna primar. Iar, acum, după ce întâlnirea s-a terminat, după ce am aprobat Declaraţia de la Sibiu, după ce am discutat despre agenda viitorului Uniunii Europene, este timpul să ne întâlnim aici, în Piaţa Mare, şi să sărbătorim împreună. Sunt foarte bucuros că împreună cu mine pe scenă sunt Junii (Junii Sibiului – n.r.). Astăzi rămâne nu doar Ziua Europei în memoria noastră, astăzi rămâne ziua în care România a primit Europa la ea acasă, astăzi am dovedit că noi suntem români şi noi suntem europeni. Felicitări şi mulţumiri tuturor! Acum, muzică şi dans”, a transmis Iohannis, înaintea unui spectacol folcloric al Ansamblului ”Cindrelul – Junii Sibiului”. Seara de joi s-a încheiat cu un concert susținut de Delia.