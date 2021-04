Ioana Tufaru, primele declarații despre al doilea copil: “Nu pot fi o mamă în cârje!” EXCLUSIV

Ioana Tufaru (43 de ani), fiica regretatei soliste Anda Călugăreanu, și iubitul Ionuț își adoră băiețelul, care le-a adus multă bucurie în suflete. Ioana exclude însă din start ideea de a mai avea un copil, din cauza vârstei: “Nu pot fi o mamă în cârje!”, ne-a spus Ioana, în interviul oferit în exclusivitate pentru impact.ro

Ioana Tufaru a avut mari emoții, acum șase ani, când fiul ei, Luca, s-a născut prematur, cântărind doar 1.700 de grame, în ziua în care a venit pe lume. Micuțul nu a rămas cu probleme de sănătate, fiind acum plin de energie.

Contactată de reporterii Impact.ro, Ioana Tufaru ne-a mărturisit care sunt motivele care o împiedică să devină din nou mamă:

“Nu îmi mai doresc al doilea copil. În ziua de astăzi este foarte greu să crești un copil. Atât fizic cât și psihic te solicită foarte mult. Plus că tot timpul trebuie să fii în acțiune, tot timpul apar lucruri noi și trebuie să îi arăți. Pe lângă asta, mă apropii de vârsta de 44 de ani. Dacă mai fac un copilaș, când o să aibă el 15 ani, eu o să fiu bătrână. Nu pot accepta ideea de a fi o mamă în cârje. Este mai bine așa. Îl iubesc pe Luca, este sufletul meu, dar nu îmi mai trebuie un al doilea copil”.

Pe lângă aceste declarații tranșante, Ioana ne-a mai dezvăluit că ea și Ionuț s-au vaccinat anti-Covid-19, principalul motiv al deciziei fiind sănătatea băiețelului lor, Luca:

“Acum suntem la Bușteni, cu Ionuț și cu Luca, fiul nostru, am ajuns aici pentru că Ionuț și-a făcut rapelul. Și eu m-am vaccinat și am rapelul luna asta, pe data de 29 ale lunii. Niciunul dintre noi nu a avut simptome, ne-am simțit amândoi bine. Ne-am dorim să ne vaccinăm din prima, ca să scăpăm, plus că îl avem și pe Luca și nu vrem să riscăm nimic”.