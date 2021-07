Face ea ce face și mereu ajunge în centrul atenției. Ioana Tufaru a făcut spectacol atunci când și-a afișat trupul pe litoralul românesc. Fiica regretatei artiste Anda Călugăreanu nu are o siluetă de topmodel, dar asta nu a oprit-o niciodată să nu se mai bucure de micile plăceri ale vieții.

Ioana Tufaru a avut mereu probleme cu fluctuațiile de greutate, vedeta ajungând, la un moment dat, să cântărească peste 160 de kilograme. Cu toate acestea, fiica Andei Călugăreanu a învățat, de-a lungul anilor, să aibă mai multă încredere în sine și să nu se lase doborâtă de cuvintele urâte care îi sunt adresate de către persoane care nu au cele mai bune intenții.

Recent, controversata brunetă a dat o fugă până la mare, pentru câteva zile, alături de soțul ei. În vacanța binemeritată, Ioana Tufaru și soțul ei Ionuț s-au bucurat de razele aurii ale soarelui și atingerea nisipului fin.

„Am un complex, bineînțeles… Rămân în costum de baie, dar îmi înfășor un prosop, legat de mijloc. Dar, o să râzi, o să-ți spun un lucru, când m-am dus în apă, mi-am dat prosopul jos, logic, și l-am întrebat pe Ionuț: “Măi, se uită lumea ciudat?”. Și mi-a zis “Ai să râzi, dar nu era nicio privire pe tine”

Dar eu sunt complexată. Mai văd și pe rețelele de socializare lumea care mă tot atacă pe toate părțile, că sunt umflată, că sunt grasă. Dar eu nu m-am îngrășat. În aprilie, când am fost la control, aveam 97-98 de kilograme. Când am făcut a doua operație la stomac, prin 2017-2018, aveam 164 de kilograme.

Prima operație de micșorare a stomacului a fost în 2010 aveam 213 kilograme și ajunsesem, când am rămas însărcinată cu Luca, în 2015, la 95 de kilograme. Am pus mult în sarcină și n-am mai putut să dau jos.

Și apoi am făcut a doua operație la stomac, când aveam 164 kilograme. Și acum am 97-98. Eu spun că sunt ok, dar domnul doctor spune că targetul ar fi pe la un 80, 85 de kilograme”, a declarat Ioana Tufaru, acum ceva timp.