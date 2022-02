Ioana și Ilie Năstase s-au întâlnit din întâmplare după incidentul de la restaurant. Reacția șoc pe care a avut-o (exclusiv)

Ioana Simion a trecut prin momente cumplite, recent, când o femeie a agresat-o într-un restaurant din Capitală, în timp ce lua masa cu Ilie Năstase. Cum se simte acum bruneta, după incidentul neplăcut. Partenera de viață a fostului mare tenismen s-a întâlnit cu Ilie Năstase, din întâmplare, după episodul neplăcut din restaurant.

Ioana Năstase încearcă să treacă peste una dintre cele mai traumatizante experiențe ale vieții sale. Frumoasa brunetă își revine după episodul nefericit în care o femeie a încercat să o seducă într-un restaurant, devenind agresivă în momentul în care s-a lovit de un refuz din partea soției lui Ilie Năstase.

Vedeta mărturisește că nu a mâncat aproape nimic în ultimele zile, dar, fiind o femeie puternică, este convinsă de faptul că va trece și peste acest hop peste ceea ce numește „calvarul vieții mele”.

„Am reușit să mănânc o banană și să ies din casă după 3 zile. Am fost nevoită să ies pentru a scoate niște bani. A fost calvarul vieții mele. În astea 3 zile am stat și m-am gândit, am încercat să mă liniștesc, să mă detașez de respectiva trăire. Nu am reușit, mai îmi trebuie ceva timp. Ușor nu este, clar, dar trebuie să o iau încet, treptat.

Sunt sigură că o să îmi revin pentru că sunt o femeie puternică. Nu am putut să mănânc, ce este drept, a venit o prietenă aseară, mi-a adus o supă. Am încercat să mănânc ceva, dar nu am putut, în afară de o banană. Am băut foarte multă apă, o să îmi revin, încet, încet. Încerc să nu îmi mai aduc aminte”, a zis Ioana Năstase, în exclusivitate pentru Impact.ro.