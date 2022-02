Ilie Năstase a fugit din România după ce Ioana a fost agresată într-un restaurant. Detalii șocante

Sâmbătă, Ioana Năstase a trecut prin clipe foarte grele, atunci când a fost agresată sexual, chiar de față cu soțul ei, într-un restaurant din București. Aceasta a dezvăluit tot scenariul horror prin care a trecut. După acest episod, Ioana și Ilie Năstase s-au despărțit, iar Ilie Năstase a fugit la Paris, numai cu un bilet de dus și fără a da explicații. Însă înainte de acest episod, între cei doi a existat și un mare scandal, soldat cu multe cuvinte grele din partea fostului jucător de tenis.

Sâmbătă, Ioana Năstase a trăit clipe de coșmar. Ea s-a trezit pipăită, cu sânii dezgoliți și într-o situație stânjenitoare, chiar de față cu soțul ei, care nu a reacționat, ba chiar ar fi încurajat agresoarea să o sărute și să-i mângâie părțile intime ale soției.

După acest episod, Ioana și Ilie Năstase au mers spre mașină, iar când au ajuns în parcare, Ioana l-a luat la întrebări pe soțul ei și i-a reproșat că nu înțelege cum de nu a reacționat la aceste gesturi, că ea a fost agresată sexual, iar el nu a schițat nimic, ba chiar a motivat-o pe acea femeie să continue.

Potrivit Click, Ioana Năstase a povestit că atunci, nervos fiind din cauza reproșurilor, el a început să o înjure în toate felurile, iar cei prezenți în zonă au putut auzi cearta dintre ei. Apoi, cei doi soți au plecat fiecare la casa lui și nu și-au mai vorbit până a doua zi, atunci când acesta a anunțat-o că pleacă la Paris, de unul singur, fără ea.

Conform sursei citate, cei doi soți s-au despărțit definitiv, iar Ioana Năstase este pregătită să renunțe la această căsnicie, după tot ce s-a întâmplat:

„E dureros și groaznic ce am trăit, am făcut publică chestia asta ca nu pățească și alte femei că mine. Până la mașina i-am spus că nu e frumos ce s-a întâmplat, că orice bărbat ar sari să-i ia apărarea femeii lui, iar el mi-a răspuns foarte urat, nu se pot reproduce acele cuvinte. În seara respectivă, am plecat separat, fiecare la casa lui.

Am venit acasă, nu m-am ridicat din pat până aseară la ora 17, sunt încă în stare de șoc. A zburat a doua zi la Paris. Mi-a zis cu 2 zile înainte că are treaba și nu m-a întrebat dacă vreau să merg cu el. Mi a zis că nu știe când se întoarce, că și-a lua bilet doar de dus.”, a declarat Ioana Năstase pentru Click!.