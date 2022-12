Ioana Popescu își anulează nunta din Austria, după ce România a fost refuzată în Schengen. „Devoratoarea de fotbalişti”: „Am aflat!” EXCLUSIV

Ioana Popescu își anulează nunta din Austria. Cunoscută și drept „Devoratoarea de fotbaliști”, care a descifrat tainele amorului, atât cu ajutorul unor fotbaliști români la modă, cândva, precum Adrian Mutu, sau al altor vedete, de tip Leo de la Strehaia, a decis să apeleze la o formă inedită de protest, după ce a aflat că Austria ne-a barat drumul spre Spațiul Schengen.

„Nu mai fac nunta în Austria, cum voiam, acum, de Crăciun! Asta e decizia pe care am luat-o, după ce am aflat măgăria cu povestea legată de Schengen pe care ne-au făcut-o austriecii. Atât pot face eu și am să pun decizia în practică”, a declarat Ioana Popescu, în exclusivitate pentru Playtech Știri.